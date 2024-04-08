ياترى السعر دا كويس… أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

يزداد البحث في الفترة الأخيرة عن أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية حيث ارتفعت أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة وأصبح سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح بين 315 حتى 390 جنيه ولذلك يتساءل الجميع عن الأسعار في تلك الفترة، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك ارتفعت الأسعار مرة أخرى بشكل كبير وسوف نتعرف على أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

مع اقتراب عيد الفطر المبارك وارتفاع الأسعار بدأ الكثير من المواطنين في التساؤل عن أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، وتتمثل تلك الأسعار فيما يأتي:

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي في الأسواق المصرية من 315 حتى 390 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم الضأن والماعز في الأسواق المصرية من 365 حتى 385 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي في الأسواق المصرية من 320 حتى 380 جنيه.

يتراوح سعر كيلو ريش الضأن في الأسواق المصرية من 380 حتى 400 جنيه. يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي في الأسواق المصرية من 240 حتى 300 جنيه.

يبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي في الأسواق المصرية 320 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي في الأسواق المصرية من 280 حتى 300 جنيه.

يبلغ سعر كيلو اللحم المفروم الجملي في الأسواق المصرية 260 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

تختلف أسعار اللحوم في الأسواق المصرية عن منافذ وزارة الزراعة وتنتشر منافذ الوزارة في جميع أنحاء الجمهورية، ويتمثل سعر اللحوم فيما يأتي: