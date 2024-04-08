مسلسل صابر المداح الحلقة الأخيرة …..صابر هيموت بعد وصوله لسيف جده

مسلسل صابر المداح الحلقة الأخيرة، انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح بمفاجأة كبيرة لم يتوقعها المشاهدين بالمرة، حيث تفاجئ الجميع بموت صابر المداح خلال حربه مع قزح الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، بعد أن استطاع صابر أن يصل إلى الورث وهو سيف جده الذي كان يحارب به الشيطان قديماً.

مسلسل صابر المداح الحلقة الأخيرة

المعركة التي نشبت بين صابر وقزح تم فتح البوابة الأخيرة وانتهى المشهد بموت صابر على يد قزح الذي ظهر خلال جنازة صابر مرة أخرى على الرغم من أنه دخل البوابة، وبعد أن يتم دفن صابر المداح يخرج نور من التربة ويظهر صابر وهو يفتح عيناه ويردد “الله أكبر”، وهذا ما جعل عدد كبير من المشاهدين يتوقع جزء جديدة من مسلسل المداح في رمضان 2025…

احداث مسلسل المداح حول الصراع الدائم بين الإنس والجن والإيذاء الذي تعرض له البشرية من الجن وأتباعه، وويسعى صابر أن يقضى على الجن ومن يعاونه ويتعرض للكثير من المواقف الخطيرة ، التي جعلت المشاهدين حريصين على مشاهدة الحلقات الجديدة أولاً بأول.

أبطال مسلسل المداح أسطورة العودة

يضم مسلسل المداح عدد كبير من نجوم الدراما المصرية والمسلسل بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي، وفتحي عبد الوهاب ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وسهر الصايغ والمسلسل من تأليف أمي جمال وليد أبو المجد ومن إخراج أحمد سمير فرج، يعرض مسلسل المداح على قناة MBC مصر في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقة بعد عرضها على الشاشة على منصة WATCH IT.