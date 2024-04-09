هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تكشف عن أخر موعد لسداد ضريبة الاستقطاع شهر مارس

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي داخل المملكة العربية السعودية، ودعت جميع المؤسسات المشمولة بضريبة الاستقطاع، وكذلك الأفراد غير المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الذين يتلقون مدفوعات من أي مصدر داخل المملكة، إلى الالتزام بالموعد المحدد لتجنب فرض غرامة التأخير في السداد، وأوضحت الهيئة طريقة السداد، التي تتم عبر الخطوات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة.

موعد سداد ضريبة الاستقطاع

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت بشكل مجدد عن الآجال النهائية لسداد ضريبة الاستقطاع وتقديم الإقرار الضريبي لشهر مارس، وهو الموعد العاشر من أبريل في العام الحالي 2024، وقد أشارت الهيئة إلى فرض غرامة على جميع المتخلفين عن الدفع في الموعد المحدد، حيث تبلغ قيمة الغرامة 1٪ من قيمة الضريبة المستحقة والغير مسددة، لكل شهر كامل من التأخير عن تاريخ الاستحقاق الأصلي، بمعنى أنها ستفرض على كل 30 يوم تأخير، ويجدر بالإشارة إلى أن ضريبة الاستقطاع تعتبر جزءا من ضريبة الدخل، وتفرض حصرا على جميع المدفوعات من مصادر داخل المملكة العربية السعودية للجهات غير المقيمة ويتم تحديد هذه الضريبة وفقا للمادة ٦٨ من نظام ضريبة الدخل والمادة ٦٣ من اللائحة التنفيذية المتعلقة به.

طريقة الاستعلام عن تفاصيل وقيمة موعد سداد ضريبة الاستقطاع

تم توضيح الطرق المتاحة للاستعلام عن تفاصيل وقيمة وموعد سداد ضريبة الاستقطاع من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكن للمقيم أو صاحب المنشأة استخدام أحد الوسائل التالية: