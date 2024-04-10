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اجدد تليفون في السوق… سامسونج أصدرت تليفون خطيييير!!!…هاتفSamsung Galaxy A54.. قوم اشتريه لو معاك فلوس!!
هو هاتف ذكي من سلسلة A التابعة لشركة سامسونج الكورية الجنوبية، يعتبر الهاتف من فئة الهواتف المتوسطة المواصفات التي تضم مجموعة من المميزات التي تجعله منافسا شرسا في سوق الهواتف الذكية، لذلك يعتبر هاتف مميز صاحب مواصفات مثالية، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم أهم مواصفات و مميزات هاتف Samsung Galaxy.a54
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54
- يأتي Samsung Galaxy A54 بشاشة Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة وبدقة Full HD+، مما يضمن تجربة تصفح مريحة وواضحة، كما يتميز الهاتف بتصميم أنيق وأنحف مع إطارات رقيقة تجعله يبدو أنيقا وجذابا.
- يعمل Samsung Galaxy A54 بمعالج ثماني النوى من فئة Exynos 880، مما يوفر أداء سلس وسريع لتشغيل التطبيقات والألعاب.
- بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD.
مميزات هاتف Samsung Galaxy A54
- لا يقتصر الابتكار في Samsung Galaxy A54 على الأداء والتصميم فقط، بل يتميز الهاتف أيضا بكاميرا رباعية متطورة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدستين للماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور عالية الجودة وتسجيل فيديو بجودة عالية.
- يأتي Samsung Galaxy A54 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مما يعني أن يمكنك استخدام الهاتف لفترة طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن بشكل متكرر.
- كما يأتي Samsung Galaxy A54 بمستشعر بصمات الأصابع جانبيا مدمجا مع زر الطاقة، مما يجعل فتح الهاتف بسرعة وأمان، كما يدعم الهاتف تقنية الواجهة المستقبلية Facial Recognition التي تسمح بفتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.
- لا يمكن تجاوز أهمية الاتصال في العصر الحديث، ولذلك جاء Samsung Galaxy A54 مزودا بتقنيات الاتصال الحديثة مثل شبكات الجيل الرابع والخامس وتقنية Bluetooth 5.0 وNFC للدفع الإلكتروني بسهولة.