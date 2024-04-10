اجدد تليفون في السوق… سامسونج أصدرت تليفون خطيييير!!!…هاتفSamsung Galaxy A54.. قوم اشتريه لو معاك فلوس!!

هو هاتف ذكي من سلسلة A التابعة لشركة سامسونج الكورية الجنوبية، يعتبر الهاتف من فئة الهواتف المتوسطة المواصفات التي تضم مجموعة من المميزات التي تجعله منافسا شرسا في سوق الهواتف الذكية، لذلك يعتبر هاتف مميز صاحب مواصفات مثالية، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم أهم مواصفات و مميزات هاتف Samsung Galaxy.a54

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

يأتي Samsung Galaxy A54 بشاشة Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة وبدقة Full HD+، مما يضمن تجربة تصفح مريحة وواضحة، كما يتميز الهاتف بتصميم أنيق وأنحف مع إطارات رقيقة تجعله يبدو أنيقا وجذابا. يعمل Samsung Galaxy A54 بمعالج ثماني النوى من فئة Exynos 880، مما يوفر أداء سلس وسريع لتشغيل التطبيقات والألعاب. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A54