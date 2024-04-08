العييييييد وفرحة العيد… موعد صلاة العيد في مصر

بقى عدد قليل من الأيام على انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك لهذا العام، ولذلك بدأ عدد كبير من الأشخاص في الإستعداد لاستقبال العيد المبارك بوجه عام وصلاة العيد بوجه خاص، ونظرا لأهمية صلاة عيد الفطر فقد رغب الجميع في جمهورية مصر العربية في معرفة المواعيد الخاصة بالصلاة في المساجد داخل المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي كشفت عنه وزارة الأوقاف المصرية في السطور التالية.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

حرصاً من وزارة الأوقاف المصرية على تأمين المواطنين وإبعاد الأذى عنهم فقد قامت بالكشف عن عدة ضوابط يجب الإلتزام بها من جميع المواطنين دون استثناء، وهي على النحو الآتي:

إقامة الصلاة في المحافظات وفقاً للأماكن التي تحددها مديريات الأوقاف.

إقامة الصلاة في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

تنظيم الصلاة في مصليات السيدات من قبل بعض الواعظات.

إنشاء أماكن محددة بالوزارة لتنظيم الصلاة.

ضرورة الإلتزام بالضوابط الشرعية أثناء الصلاة مثل منع صلاة المرأة بجوار الرجل أو عدم وجود حائل بين مصلى الرجال والنساء.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر