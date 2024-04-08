في هذا المقال سنتعرف معا على كل مقال بعنوان؛ اشتعلت الأحداث موعد عرض مسلسل”حق عرب”والقنوات الناقلة رمضان 2024، يقترب مسلسل “حق عرب”، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد العوضي، من الوصول إلى ختامه، حيث يتنافس فيه العوضي على البطولة المطلقة للمرة الأولى في مجال الدراما، من خلال تجسيد شخصية عرب السويركي، يترقب الجمهور النهاية المثيرة لهذا المسلسل بعد سلسلة من الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقات، حيث تمتاز بالإثارة والتشويق والحبكة القوية منذ بداية عرضه في منطقة المغربلين.

اشتعلت الأحداث موعد عرض مسلسل”حق عرب”رمضان 2024

فبعد أن اشتعلت الأحداث تعرف على موعد عرض مسلسل“حق عرب”رمضان 2024، ومن المقرر عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل”حق عرب” في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، ويتم عرض الإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

بعد ان تعرفنا معا على موعد عرض مسلسل”حق عرب” نتعرف الآن على القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب” ويتم نقل المسلسل عبر شاشة قناة أون، وقناة أون دراما.

وتقدم قناة أون دراما مجموعة متنوعة من المسلسلات على مدار الساعة والتي يمكنك إستقبالها عند تثبيتك للتردد الذي سوف ننقله لكم في السطور القادمة على جهازك.

تردد قناة أون دراما

يمكنك ضبط التردد لمشاهدة أحدث المسلسلات الرمضانية في الأيام القادمة، وإليك بيانات التردد كما يلي: