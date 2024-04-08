“اتبسطوا في العيد” تردد قناة توم وجيري 2024 لاحلي افلام الاطفال

تعد قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى كرتوني ممتع ومميز يجذب انتباه الأطفال ويحظى بشعبية كبيرة بينهم. ولذلك، يتزايد البحث باستمرار عن تردد قناة توم وجيري لضمان متابعة أحدث الحلقات والاستمتاع بعالم المرح والترفيه الذي تقدمه القناة.

تردد قناة توم وجيري 2024

للبحث عن قناة توم وجيري والاستمتاع بمحتواها الرائع، يمكنك استخدام الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11315

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

خطوات تحميل قناة توم وجيري 2024

لتنزيل قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” أو “الإعدادات” في جهاز التحكم عن بعد.

اختر “إضافة قناة” أو “التركيب” أو “التثبيت اليدوي” حسب نوع جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة منه (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة.

اضغط على زر “بحث” أو “سيرش” لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد العثور على القناة، اضغط على زر “حفظ” أو “موافق” لتثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

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