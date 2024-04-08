دعاء يوم 29 رمضان 1445 …. الدعاء المستجاب في الليالي الأخيرة من رمضان

دعاء يوم 29 رمضان 1445، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والتي سوف نودع فيها الشهر المبارك الذي تنتظره الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على دعاء يوم 29 رمضالن 1445 ….

دعاء يوم 29 رمضان 1445

حيث يسعى المسلم من شتى أنحاء العالم أن يغتنم الفرصة بدعاء يوم 29 رمضان 1445، والدعاء من أهم العبادات التي يسعى المسلم على الحفاظ عليها في أي وقت وأي مكان فللدعاء فضل كبير في حياة المسلم فهو بين العبد وربه ويمكن للمسلم أن يدعو بما شاء في أي وقت من الأوقات.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِى وَ حُطَّ عَنِّى الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ”. ثواب الدعاء “مَنْ دَعَا بِهِ بُنِى لَهُ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّمُرُّدِ وَ اللُّؤْلُؤِ “.

الدعاء المستجاب في الليالي الأخيرة من رمضان

في ليلة 29 رمضان 2024،التي تعد آخر الليالي الوترية وتبدأ مع آذان مغرب يوم الأحد وتنتهي مع آذان فجر يوم الإثنين ، ويبحث عدد كبير من المسلمين عن الأدعية المستجابة في يوم 29 رمضان وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أخرج الترمذي في السنن عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال – صلوات الله وسلامه عليه – قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعف عنِّي).