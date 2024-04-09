تكنولوجيا
«دلع نفسك واشتري احلى تلفون»…تعرف على مميزات ومواصفات هاتف Galaxy A73 5G.. حاجه على الرايق!!
تقدم شركة سامسونج هاتف Galaxy A73 5G كأحدث إصداراتها في سلسلة الهواتف الذكية، يأتي الهاتف بتصميم أنيق ومواصفات تقنية متطورة تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية وفي هذا المقال، سنستعرض المواصفات والمزايا التي يقدمها هاتف Galaxy A73 5G الأنيق الذي ينال اعجابكم بكل تأكيد.
مميزات هاتف Galaxy A73 5G
- يأتي هاتف Galaxy A73 5G بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة تعرض صورا واضحة وحية بدقة FHD+، وبفضل تقنية الـ 120 Hz Refresh Rate، يتمتع الهاتف بتجربة استخدام سلسة وسلسلة دون تأخير.
- كما يأتي الهاتف بنسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 88.9% مما يعطي تصميمًا أنيقا ومتطورا.
- فيما يتعلق بالأداء، يعمل هاتف Galaxy A73 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G القوي، مما يوفر أداء سلسا وسريعا للتطبيقات والألعاب.
- كما يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.
مواصفات هاتف Galaxy A73 5G
- يأتي هاتف Galaxy A73 5G بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة One UI 4.1 التي توفر تجربة استخدام سلسة وسهلة، ويحتوي الهاتف أيضا على بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السريع بقوة 25 وات، مما يضمن عمر بطارية طويل وشحنا سريعا.
- يأتي هاتف Galaxy A73 5G بكاميرا رباعية مزودة بعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع وعدسة ماكرو وعدسة عمق، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور ذات جودة عالية وتفاصيل دقيقة.
- كما يوفر الهاتف أيضا مجموعة من الميزات التي تساعد في تحسين الصور مثل الذكاء الاصطناعي وتثبيت الصورة البصرية والتقريب البصري.
- يأتي هاتف Galaxy A73 5G بدعم شبكات الجيل الخامس 5G مما يضمن سرعات اتصال عالية واستجابة سريعة للبيانات.
- كما يتوفر الهاتف أيضا بتقنيات الاتصال الأخرى مثل الواي فاي وبلوتوث وNFC.