«دلع نفسك واشتري احلى تلفون»…تعرف على مميزات ومواصفات هاتف Galaxy A73 5G.. حاجه على الرايق!!

تقدم شركة سامسونج هاتف Galaxy A73 5G كأحدث إصداراتها في سلسلة الهواتف الذكية، يأتي الهاتف بتصميم أنيق ومواصفات تقنية متطورة تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية وفي هذا المقال، سنستعرض المواصفات والمزايا التي يقدمها هاتف Galaxy A73 5G الأنيق الذي ينال اعجابكم بكل تأكيد.

مميزات هاتف Galaxy A73 5G

يأتي هاتف Galaxy A73 5G بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة تعرض صورا واضحة وحية بدقة FHD+، وبفضل تقنية الـ 120 Hz Refresh Rate، يتمتع الهاتف بتجربة استخدام سلسة وسلسلة دون تأخير.

كما يأتي الهاتف بنسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 88.9% مما يعطي تصميمًا أنيقا ومتطورا.

فيما يتعلق بالأداء، يعمل هاتف Galaxy A73 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G القوي، مما يوفر أداء سلسا وسريعا للتطبيقات والألعاب.

كما يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

مواصفات هاتف Galaxy A73 5G