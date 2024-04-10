التأمينات الاجتماعية في المملكة العربيه السعودية تكشف عن مفاجأة سارة.. أيام قليلة فقط تفصلنا عن الصرف!!

تم صرف رواتب المتقاعدين لجميع فئاتهم في فترة قصيرة تمتد لستة أيام فقط، اعتبارا من الخامس والعشرين من أبريل وحتى الأول من مايو 2024 وفقا للعادة السائدة، يتم صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية في الخامس والعشرين من كل شهر، وفي حالة تزامن هذا اليوم مع يوم الجمعة، يتم تقديم موعد الصرف ليوم الخميس الذي يسبقه بيوم كامل وإذا تزامن يوم الخامس والعشرين مع يوم السبت، يتأخر الصرف إلى الأحد الذي يليه، تابعوا الأسطر التالية لمعرفة التفاصيل الكاملة لهذا الإعلان المهم الذي أعلنته التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد لجميع المستفيدين.

الإعلان الرسمي الخاص بتوحيد مواعيد صرف معاشات المتقاعدين

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، عن توحيد مواعيد صرف معاشات المتقاعدين لجميع المستفيدين، حيث سيتم صرف رواتبهم في الأول من كل شهر ميلادي، اعتبارا من الأول من شهر مايو القادم وفي ضوء هذا القرار، ستتم إجراءات صرف راتبين خلال فترة قصيرة، حيث سيتم صرف راتب شهر أبريل يوم 25 من الشهر الحالي، وراتب شهر مايو 2024 يوم الأول من الشهر المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث أثار فرحة كبيرة بين المستفيدين، مع تأكيد الهيئة بأن هذا الموعد سيكون دائمًا في كل شهر، وليس مجرد إجراء مؤقت.

ما هو هدف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد في توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية

تهدف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد إلى توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لجميع المستفيدين، بما في ذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية, وتسعى أيضا لتوحيد هذا الموعد مع الأنظمة المشابهة في المملكة، بهدف تحقيق التنسيق والتوافق بين جميع عملاء أنظمة التقاعد المختلفة ويلاحظ أن سابقا كانت الرواتب تصرف يوم الخامس والعشرين من كل شهر، لكن بداية من الآن، سيتم صرفها بشكل رسمي في اليوم الأول من كل شهر.