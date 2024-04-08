متشلش هم هتسدد ديونك.. طريقة الحصول على قرض شخصي بربح قليل وبدون كفيل وما هي الشروط!!

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قرض شخصي 22000 ريال في حسابك

سارع بتقديم طلبك للحصول على قرض فردي بقيمة 22000 ريال سعودي يحول مباشرة إلى حسابك البنكي دون الحاجة لترك مكانك، هذا العرض خاص بالموظفين في القطاع الحكومي أو الشركات ذات العلاقة الحكومية، بشرط أن يتعدى الدخل الشهري 2000 ريال سعودي وأن تبقى المصاريف الشهرية أقل من 250 ريال سعودي، اغتنم فرصة التمتع بالأقساط الميسرة التي تبلغ 417 ريال سعودي سنويًا فقط، بالإضافة إلى خيار سداد المبلغ المقترض على مدة طويلة قد تصل إلى خمسة أعوام.

ما هي شروط الحصول على تمويل شخصي الراجحي

يمكن أن يكون العميل إما من المواطنين المحليين السعوديين أو من الأشخاص الذين يقيمون في البلاد.

يمكن أن تكون على رأس العمل أو متقاعد.

تحدد السلطات السعودية أجر الموظف السعودي بما لا يقل عن 2000 ريال كحد أدنى، بينما للمغتربين يُستقر على الحد الأدنى للأجور بمبلغ يصل إلى 5000 ريال، أما بالنسبة للمتقاعدين، فيقر الأجر الصغير بمقدار 1900 ريال سعودي.

يتعين أن يكون السن لا يقل عن ثمانية عشر سنة بالنسبة للمواطنين ولا يقل عن ثلاث وعشرين سنة للمقيمين.

يجب أن تكون عاملاً في إحدى الهيئات التي تحظى بموافقة من بنك الراجحي.

عمر العامل لا يزيد عن ستين عاماً، في حين يعين سن المحالين على التقاعد بخمسة وسبعون عاماً عند سداد الدفعة الأخيرة.

يجب عليك الانتباه إلى رفع المستندات الأساسية مثل مستندات إثبات الدخل، شهادة تثبيت الراتب، ونموذج طلب الحصول على التمويل.

ما هي خطوات التقديم على قرض شخصي الراجحي