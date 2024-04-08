رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية pdf موحدة بالعراق 2024

تقدم البطاقة الوطنية الموحدة في العراق مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين العراقيين، حيث يمكنهم الوصول إليها بسهولة ويسر عبر الإنترنت. لقد أتاحت الحكومة العراقية نظام الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة من خلال المنصة الإلكترونية لمديرية الأحوال المدنية والإقامة والجوازات. هذا النظام يتيح للمواطنين حجز مواعيدهم والحصول على البطاقة بطريقة مريحة وفعالة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة

تقدم البطاقة الوطنية الموحدة في العراق خدمات سهلة ومريحة للمواطنين، وتساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الحياة.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الأحوال المدنية والجوازات العراقية.

في أسفل الصفحة الرئيسية، ستجد خيار “حجز إلكتروني”. انقر عليه للبدء في عملية الحجز.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة، بما في ذلك:الاسم واللقب بالكامل.

عدد الأفراد المستفيدين (فوق 12 عامًا)، بما في ذلك الأب والأم والأبناء غير المتزوجين. في حالة وفاة الوالدين، يمكن لأكبر الأبناء التقديم.

رقم الهاتف (بالأرقام الإنجليزية).

إكمال الحجز: بعد تعبئة جميع البيانات المطلوبة، انقر على “التالي” لإتمام عملية الحجز.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يجب أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة الوطنية مواطنًا عراقيًا. يجب توفير وثيقة توضح موقف المتقدم من الخدمة العسكرية. يجب دفع الرسوم المترتبة على الحجز إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد.

الفئات المستثناة من حجز البطاقة الوطنية الموحدة

هناك بعض الفئات التي استثنتها مديرية الأحوال المدنية والجوازات من عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة. وتشمل هذه الفئات: