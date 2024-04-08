الاماراتي بكام النهارده.. مفاجأة كبيرة في سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء.. يلا بينا على الامارات!!

تعتبر سوق العملات السوداء من الأسواق التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام في الوقت الحالي، حيث تشهد تقلبات كبيرة وتغيرات مفاجئة في أسعار العملات المختلفة، ومن بين هذه العملات العديدة التي تتأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية هي الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وفي السنوات الأخيرة، شهدنا تقلب ملحوظ في قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، وهذا يعود بالأساس إلى عدة عوامل تؤثر على قيمة العملات، فمن بين العوامل التي تسهم في هذا التقلب هي الاضطرابات السياسية في مصر والتي تؤثر بشكل كبير على قيمة الجنيه المصري.

السوق السوداء

تعد السوق السوداء مكاناً حيث يتم تداول العملات بشكل غير شرعي وخارج إطار السوق الرسمية، مما يعني أنها تعتمد بشكل كبير على العرض والطلب وعدم وجود تنظيم واضح لها، وهذا يجعلها عرضة للتقلبات الكبيرة والتغيرات السريعة في الأسعار، وفي ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب تحديد القيمة الحقيقية للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما نضيف عامل عدم شفافية هذه السوق وغياب الرقابة عليها، ومن الجدير بالذكر أن تحديد سعر العملات في السوق السوداء ليس مهمة سهلة، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على عدة عوامل منها العرض والطلب والتغيرات السياسية والاقتصادية وحتى العوامل الاجتماعية وهذا يعني أن قيمة العملات قد تتغير بشكل مفاجئ وغير متوقع، مما يسبب تقلبات كبيرة في الأسعار.

سعر الدرهم في السوق السوداء

يسجل اليوم سعر 1 درهم إماراتي 13.2 جنيه مصري، بينما يصل سعر 5 دراهم إماراتية إلى 66.0 جنيه مصري، وفيما يتعلق بـ 10 دراهم إماراتية، يسجل سعرها عند 131.9 جنيه مصري، في حين يبلغ سعر 25 درهما إماراتيا 329.8 جنيه مصري، وأخيرًا، يُسجل سعر 50 درهم إماراتي عند 659.5 جنيه مصري.