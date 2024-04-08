جه وقتها لأطفالك.. تردد قناة وناسة للاطفال 2024 لمتابعة أنشودات الأطفال وتسلية الصغار بالعيد

تردد قناة وناسة للاطفال محل بحث من قِبل الآباء الساعات الحالية، حيث إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة رسمية من المدارس والروضات، وهذا هو وقت القناة للترفيه والتسلية ونذكر لكم التردد الخاص بالقناة والمعلومات عنها، وذلك من أجل استقبالها على أجهزة الاستقبال ودون حاجة إلى دفع اشتراك أو الاستهلاك من باقة الإنترنت المنزلية، فتابعوا معنا.

تردد قناة وناسة للاطفال 2024

كما وضحت إدارة القناة فهي في البداية كانت مجرد قناة على اليوتيوب تقوم بنقل محتواها للمواطنين من خلال مقاطع فيديو بأناشيد، ومن بعدها نقلت محتواها على القمر الصناعي نايل سات على جهاز التلفاز، حيث من قناة على اليوتيوب إلى قناة فضائية على شاشة التلفاز، ولم تتوقف القناة على اليوتيوب بل ما زالت موجودة حتى الآن، ولكن في حالة رغبتك في متابعة المحتوى الذي تعرضه على شاشتها بالمجان دون أي رسوم نهائيًا، عليك متابعة محتواها من التلفاز من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تنزيل تردد قناة وناسة للاطفال للأجهزة

يمكنكم بأنفسكم تنزيل التردد الخاص بقناة وناسة على الجهاز ودون الحاجة إلى خبير أقمار صناعية، حيث يتطلب منكم السير على خطوات بسيطة مع التركيز أثناء كتابة التردد فقط، حيث خطوات التنزيل تأتي على هذا النحو: