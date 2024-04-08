رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي “حجز 4000 دولار” عبر fcms cbl gov ly

رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي fcms cbl gov ly نتابعه الآن، حيث يسعى الكثير من المواطنين الليبيين الحصول على معلومات حول رابط منظومة الأغراض الشخصية، الذي يقدمه مصرف ليبيا المركزي، ووفقًا لإعلانات المصرف يمكن للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير المطلوبة القيام بشراء العملات الأجنبية عبر الإنترنت، حيث يتاح لهم شراء ما يصل إلى أربعة آلاف دولار أمريكي، وذلك من خلال التسجيل عبر رابط إلكتروني خاص بالمصرف ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا مقالنا.

رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

للحصول على العملات الأجنبية يمكن للمواطنين الليبيين التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف واتباع الخطوات الآتية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لمصرف ليبيا المركزي .

اختر خيار إنشاء حساب جديد واتبع التوجيهات المعروضة على الشاشة.

أدخل جميع معلوماتك الشخصية بدقة في الأماكن المخصصة لها.

سجل رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني في الحقول المطلوبة.

ستستلم رمز التحقق عبر رسالة نصية قم بإدخاله في الحقل المخصص لذلك.

أدخل رقم حسابك البنكي وفقاً للتنسيق الدولي IBAN.

أخيرًا اضغط على زر إرسال لإتمام العملية.

المنصة متاحة للعمل من الأحد للأربعاء

شروط حجز مصرف ليبيا المركزى

للتسجيل في نظام المعاملات الشخصية لمصرف ليبيا المركزي يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية وهي كالآتي: