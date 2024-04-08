موقع fcms cbl gov ly منظومة حجز الدولار للأفراد للأغراض الشخصية (مصرف ليبيا المركزي)

ننقل رابط موقع fcms cbl gov ly منظومة حجز الدولار للأفراد، أتاح البنك المركزي الليبي للمواطنين إمكانية حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي عبر موقعه الإلكتروني fcms.cbl.gov.ly، وقد جاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرات السلطات الليبية لتسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية في أعقاب التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في استيراد السلع أو لتمويل تكاليف التعليم والمعيشة في الخارج بالإضافة إلى غيرها من الاحتياجات الضرورية.

رابط حجز 4000 دولار عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي

أعلن البنك المركزي الليبي عن إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية من خلال منصته الإلكترونية، والتي تكون متوفرة خلال فترات محددة. يُطلب من الأشخاص الراغبين في الحصول على هذه الخدمة زيارة موقع الحجز الإلكتروني وإدخال بياناتهم الشخصية لإكمال عملية الحجز. يمكن تنفيذ هذه العملية باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالوصول إلى موقع حجز العملة الأجنبية.

اضغط على خيار تسجيل الدخول وأدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

تحقق من مطابقة المعلومات البنكية لبياناتك الشخصية.

انتقل الى الصفحة الرئيسية للموقع.

قم بإدخال الرقم الوطني ورقم الهاتف المحمول.

اضغط على خيار تسجيل الدخول مرة أخرى.

أكمل إدخال بياناتك الشخصية وتفاصيل حسابك المصرفي.

ومن خلال هذه المنصة يمكنك الاستفسار عن حالة الأموال التي قمت بحجزها.

شروط حجز العملة الأجنبية للأفراد

للتسجيل والحصول على العملات الأجنبية من خلال الخدمة الإلكترونية للمصرف الليبي يطلب من المستخدمين اتباع هذه الإرشادات: