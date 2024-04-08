هتنوري من أول استخدام.. مقشر القهوة السحري لتقشير الجسم والتخلص من التصبغات والبقع بشكل فورى والنتيجة خطيرة

مقشر البن المذهل واحدًا من أشهر المقشرات لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والأوساخ المتراكمة على الجلد، والكثير من النساء يبحثن عن وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في البيت للحصول على بشرة صافية وناعمة، وللقهوة شهرة واسعة في استخدامها كمكون رئيسي في وصفات العناية بالوجه والجلد بشكل عام، كونها تمتلك فاعلية عالية في تنقية الجلد وتفتيحه وحل مختلف لمشاكله.

مقشر القهوة لتقشير الجسم

تعمل القهوة على تنظيف البشرة وإزالة الشوائب من على الجلد، مما يمنحك بشرة نظيفة ومشرقة، كما يتم خلط القهوة مع عدد من المواد الأخرى لصنع أقنعة تقشير متنوعة، فيما يلي نقدم لكم بعضًا من هذه المقشرات:

مقشر القهوه والسكر

سنعرض لكم محتويات تحضير مقشر بالسكر والقهوة كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من البن المطحون.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

خطوات عمل مقشر القهوه والسكر

هناك عدة خطوات يلزم اتباعها أثناء تحضير مقشر القهوة والسكر، وهذه الخطوات تم ذكرها أدناه:

احصلي على وعاء زجاجي صغير، وضعي فيه كافة المكونات المذكورة سابقًا.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

قومي بتدليك وجهك وجسدك بشكل متقن، باستخدام هذا المستحضر التقشيري خلال الإغتسال.

اغسلي بشرتك وجسمك جيدًا.

حافظي على ما تبقى من المزيج في الإناء الزجاجي، و استعمليه خلال الشهر القادم.

وصفة القهوة وزبدة الشيا لتقشير الجسم

نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير خلطة القهوة مع زبدة الشيا، والتي تستخدم في تنظيف الجلد وإزالة الجلد الميت عن طريق الخطوات التالية:

2 معلقة كبيرة من البن المطحون.

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

½ نصف كوب من زيت جوز الهند.

3 ثلاث ملاعق كبيرة من ملح البحر.

10 قطرات من زيت النعناع العطري.

خطوات عمل وصفة القهوة وزبدة الشيا لتقشير الجسم

يتم إتباع عدة خطوات أثناء تحضير وصفة القهوة وزبدة الشيار وهذه الخطوات تتمثل في التالي: