طريقة تسجيل طلاب رياض أطفال المستجدين 1446 بنظام نور وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم وما هي الشروط!!

لتسهيل العملية على الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية، قدمت وزارة التعليم خدمة التسجيل الإلكتروني لرياض الأطفال عبر نظام نور، وذلك بهدف مساعدتهم على إضافة معلومات أبنائهم الملتحقين حديثًا بالسنة الدراسية 1446، بالإضافة إلى ذلك، يطلب منهم تحميل بعض المستندات الهامة خلال عملية التسجيل وذلك وفق معايير معينة حددتها الوزارة لتأكيد قبول الطفل في الروضة المختارة، من خلال هذا الإجراء، توفر الوزارة للأطفال السعوديين فرصة للانخراط في خدمات تعليمية متميزة عبر الإنترنت.

كيفية تسجيل طلاب رياض أطفال المستجدين

يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور للحصول على الخدمات التعليمية.

إنشاء حساب جديد في النظام يتم عبر خطوات بسيطة ومباشرة سوف تظهر لك عبر الصفحة الويب.

يمكن الدخول إلى البوابة الوطنية للدخول عبر شبكة الإنترنت.

حدد الروضة التي تناسب طفلك.

بعد انتقاء روضة الأطفال المناسبة، يتوجب عليك استكمال نموذج التسجيل لإدراج طفل جديد، وذلك بإدخال المعلومات الأساسية مثل اسم الطفل، اسم الوالد أو الوصي، والرقم السري المعتمد.

حمل كافة المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني مع الحرص على أن يكون تنسيقها بصيغة PDF لكي تتم الموافقة عليها.

انقر علي إرسال لكي يتم التسجيل بنجاح.

الأوراق اللازمة للتسجيل في روضة الأطفال للسنة الجديدة 1446 من خلال نظام نور.

ينبغي على الوصي تقديم نسخة رسمية ومُصورة من البطاقة الشخصية عند إجراء طلب التسجيل.

تقديم بطاقة الضمان الصحي للطفل المختار، كذلك نسخة من المستند الأساسي.

يجب توفير ستة صور فوتوغرافية للطفل بقياس 4*6 بخلفية بيضاء لضمان قبولها في استمارة التسجيل.

الرجاء إرسال نسخة حديثة ومعدة إلكترونياً من شهادة ولادة الطفل.

تعرف معايير قبول الأطفال الجدد بمرحلة روضة الأطفال للعام 1446 وفقًا لمجموعة من القواعد المحددة.

شروط قبول تقديم طلب التحاق طفل جديد بمرحلة رياض الأطفال