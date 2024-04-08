اليوم انطلاق السوبر السعودي وموجهة نارية مع مباراة الهلال والنصر.. تعرف على موعد اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 4 أندية (الهلال والنصر والاتحاد والوحدة)، حيث يبحث الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، عن موعد مباراة الهلال والنصر في أول منافسات البطولة اليوم، وسوف نقوم الآن باستعراض كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الهلال والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي، من حيث موعد اللقاء والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

تعرف على تفاصيل مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

هذا وسوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والكرة العربية مساء اليوم صوب دولة الإمارات، والتي تستقبل بطولة كأس السوبر السعودي على أرضها لأول مرة، وذلك بمشاركة 4 أندية، وهم «الهلال- النصر- الاتحاد- الوحدة».

قبل مباراة مع النصر الهلال والسلسلة التاريخية.

وقبل بدء تلك المواجهة النارية، يتساءل الكثير هل النصر قادر على إيقاف سلسلة انتصارات الهلال، حيث إن الهلال السعودي تمكن من دهس جميع المنافسين، وذلك بحقيق سلسلة انتصارات تاريخية وطويلة بلغت 31 مباراة على التوالي وبات الهلال صاحب أطول سلسة انتصارات متتالية في تاريخ اللعبة على مستوى العالم، وذلك في جميع المسابقات التي شارك فيها الزعيم الهلالي هذا الموسم.

هذا ويتربع فريق الهلال على قمة دوري روشن السعودي ويحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بفارق 12 نقطة كاملة عن النصر أقرب المنافسين له، حيث خاض الهلال 27 مباراة في الدوري حتى الآن، فاز في 25 مباراة منها وتعادل في مباراتين ولم يتلق أي خسارة.

بينما يدخل فريق النصر اللقاء أمام الهلال في كأس السوبر السعودي، وهو يمني نفسه بالفوز والتأهل إلى النهائي، وإيقاف سلسلة انتصارات الهلال، وأهم من ذلك الثأر من الهزيمة التي تعرض لها النصر بحضور كريستيانو رونالدو مرتين متتاليتين أحدهما في الدوري السعودي أمام الزعيم بثلاثية نظيفة، ثم الهزيمة مجددا في كأس موسم الرياض بثنائية نظيفة.

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تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر

وبالنسبة للتشكيل المتوقع للفريقين، إليك التشكيلة المتوقعة لكل فريق:

تشكيلة الهلال المتوقعة:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي البليهي- رينان لودي- كوليبالي- سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سيرجي سافيتش- روبين نيفيز- ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: صالح الشهري- سالم الدوسري- مالكوم أوليفيرا.

تشكيلة النصر المتوقعة:

في حراسة المرمى: الحارس دافيد أوسبينا .

خط الدفاع: إيمريك لابورت – أليكس تيليس- سلطان الغنام- علي لاجامي.

خط الوسط: الخيبري- بروزوفيتش- أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني- عبد الرحمن الغريب- كريستيانو رونالدو.