“الكويت تصدم الشعب المصري”.. ما هو سبب فرض رسوم دخول المصريين الى الكويت.. تعرف على تفاصيل الاقامة!!

تم فرض رسوم دخول على المصريين الراغبين في زيارة الكويت مؤخراً، وهذا القرار أثار العديد من التساؤلات والجدل حول أسبابه ومدى تأثيره على العلاقات بين البلدين، يعود السبب الرئيسي لفرض هذه الرسوم إلى الحاجة لتنظيم وتنظيم حركة السياحة والزيارات الخارجية إلى الكويت، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من هذه الزيارات.

العمل في الكويت

تعد الكويت واحدة من الدول الأغنى في العالم بفضل احتياطياتها النفطية الهائلة، وتسعى الحكومة الكويتية إلى تعزيز القطاع السياحي وجذب المزيد من الزوار الأجانب للاستفادة من موارد الدخل الإضافية التي تقدمها السياحة، ومن هنا جاء قرار فرض رسوم دخول على المصريين، حيث يعتبر السوق المصري من أكبر الأسواق السياحية التي يمكن استهدافها، إلى جانب ذلك، تعتبر الكويت وجهة مفضلة للمصريين للعمل والاستقرار نظراً للفرص الوظيفية المتاحة والبيئة الاقتصادية المستقرة، وبفرض رسوم دخول يمكن تقليل أعداد الزوار الذين يقصدون الكويت لأغراض غير سياحية وتنظيم تدفق السياح بشكل أفضل.

فرض رسوم على المصريين

بعد إعلان السلطات الكويتية عن فرض رسوم على الوافدين المصريين، اندلعت جدل واسعة حول تفاصيل هذه الرسوم، وفي هذا السياق، قررت السلطات فرض رسوم جديدة على عمليات الدخول والخروج للمصريين إلى ومن الكويت، ويرتبط هذا الإجراء بقرار سابق اتخذته الحكومة المصرية بفرض رسوم على الكويتيين الداخلين إلى مصر خلال العام السابق، وبلغت قيمة الرسوم في مصر 25 دولارًا، ونتيجة لذلك، فإن قيمة الرسوم الجديدة التي تفرض على المصريين في الكويت تصل إلى تسعة دنانير، ما يُعادل 568 جنيهًا مصريًا، ويتم دفع هذه الرسوم عند المغادرة أو الوصول إلى الكويت، وتم الإعلان عن بدء تطبيق هذه الرسوم ابتداءً من 20 أكتوبر 2022.