ارتاحي من زن الأولاد.. تردد قناة ماجد للأطفال 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات بأعلى جودة.. ثبتها فورا!

يبحث الكثيرين عن التردد الجديد لقناة ماجد لتحميله على أجهزة الإستقبال الخاصة بهم، نظرًا لأن القناة توفر تشكيلة واسعة من البرامج الترفيهية والأناشيد الجذابة للصغار، بالإضافة إلى ذلك، تسهم القناة في تقديم محتوى تعليمي ممتاز يعود بفائدة كبيرة على الأطفال خلال متابعتهم له، وتحظى هذه القناة بنسب مشاهدة عالية بما أنها تندرج ضمن القنوات المجانية التي لا تتطلب اشتراكات مدفوعة أو تكاليف إضافية.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

تعد قناة ماجد واحدة من القنوات الرائدة والأفضل للأطفال التي يسعى الكثيرون لمعرفة ترددها بانتظام من أجل متابعة البرامج والمسلسلات الترفيهية الشيقة التي تخطف أنظار الأطفال، وتهتم القناة أيضًا بتقديم محتوى يتوافق مع العادات الإجتماعية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تعود بالنفع على الأطفال أثناء مشاهدتهم للتلفاز، للتعرف على تردد القناة يرجى اتباع الخطوات التالية:

تكرار البث لقناة ماجد عبر القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: 11411

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تكرار بث قناة ماجد عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبرز البرامج التي تقدمها قناة ماجد

توفر قناة ماجد باقة من البرامج الممتعة التي تلفت اهتمام الصغار، والتي باتوا يتابعونها بانتظام، والتي من أهمهما ما يلي:

مسلسل زكية الذكية.

مغامرات فطين.

مسلسل أمونة.

مسلسل منصور.

مسلسل النقيب خلفان.

مسلسل فندق بصل وفلفل.

مسلسل مدرسة البنات.

مسلسل كسلان.

شخصيات قناة ماجد

يظهر الكثير من المتابعين اهتمامًا بمعرفة الشخصيات التي تنطبع في ذهن الصغار على القناة المميزة ماجد، ومنها: