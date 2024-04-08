تردد قناة طيور الجنة كيدز للأطفال 2024 لمتابعة أجمل الأغاني والأناشيد عبر عرب سات ونايل سات

قناة طيور الجنة هي معشوقة جميع الأطفال منذ زمن قديم، وذلك بسبب قدرتها الكبيرة على عرض أعمال غنائية خاصة بالأطفال، حيث تتميز بمحتواها الهادف الذي يعلم الأطفال الخصال الحسنة والأفعال الطيبة، لذا جميع الآباء حريصين على وجود تلك القناة على التليفزيون الخاص بهم، لكن في الفترة الأخيرة قامت إدارة قناة طيور الجنة بتحديثها من خلال تغيير التردد وإضافة بعض التعديلات.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة عبر عرب سات

تم إتاحة تردد قناة طيور الجنة على أكثر من قمر صناعي، وذلك لكي يسهل استقبالها داخل دول عربية كثيرة، لذا جاء تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات كالتالي:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

من أشهر الأقمار الصناعية والذي من خلاله يتم استقبال قنوات فضائية كثيرة لا حصر لها هو النايل سات، لذا حرصت إدارة القناة بشدة على توفير التردد على هذا القمر، ولهذا جاء التردد كالتالي:

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

يلزم اتباع بعض الخطوات الهامة حتى يتم استقبال القناة في أقل فترة ممكنة، لذا تتمثل خطوات التثبيت في الآتي: