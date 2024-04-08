اشتري بأقل سعر.. وفر 900 ريال على آيفون 14 بلس من مكتبة جرير بالسعودية بالتقسيط والتوصيل مجاني داخل السعودية

يمثل هاتف آيفون 14 بلس أحدث إضافات أسطول الهواتف الذكية، ويمكنكم اقتناؤه بنظام الأقساط من خلال مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، يتمتع الجهاز بتصميم جذاب ومتميز وبحجم مناسب يجعله مريحًا أثناء الإستخدام، ويتضمن مواصفات عالية المستوى، يقدم الهاتف تجربة مستخدم معززة بواسطة نظام الـ iOS للتحديثات، ويشتهر بكاميراته العالية الجودة التي تعتبر من سمات منتجات شركة أبل البارزة، مما يتيح التقاط صور بدقة عالية.

عروض مكتبة جرير على هاتف أيفون 14 بلس

تقدم مكتبة جرير باستمرار عروضًا خاصة على أحدث طرازات الآيفون، بما في ذلك الآيفون 14 بلس، وتوفر خيار الشراء بالتقسيط، وتتميز هذه العروض بأسعار ملائمة وشروط تقسيط ميسرة كالآتي:

يوجد ضمان على الهاتف لمدة ٢٤ شهرًا.

بعد تطبيق خصم بنسبة 20 بالمئة، أصبح سعر الجهاز الهاتفي يساوي 2868 ريال سعودي، ويُذكر أيضًا أن السعر لا يحتوي على ضريبة القيمة المضافة.

تصل تكلفة الدفعة الشهرية إلى 149.37 ريال سعودي، يتم سدادها على مدى 36 شهرًا، مع خيار الحصول على تمويل.

تصل القيمة المخفضة للهاتف إلى 150 ريال سعودي بعد تطبيق خصم نسبته 20 بالمائة.

مواصفات هاتف iPhone 14 Plus

تحظى هواتف الآيفون الإصدار ١٤ بلس بمجموعة واسعة من الخصائص والمزايا المتنوعة، التي تشمل ما يلي: