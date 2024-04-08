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اشتري بأقل سعر.. وفر 900 ريال على آيفون 14 بلس من مكتبة جرير بالسعودية بالتقسيط والتوصيل مجاني داخل السعودية
يمثل هاتف آيفون 14 بلس أحدث إضافات أسطول الهواتف الذكية، ويمكنكم اقتناؤه بنظام الأقساط من خلال مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، يتمتع الجهاز بتصميم جذاب ومتميز وبحجم مناسب يجعله مريحًا أثناء الإستخدام، ويتضمن مواصفات عالية المستوى، يقدم الهاتف تجربة مستخدم معززة بواسطة نظام الـ iOS للتحديثات، ويشتهر بكاميراته العالية الجودة التي تعتبر من سمات منتجات شركة أبل البارزة، مما يتيح التقاط صور بدقة عالية.
عروض مكتبة جرير على هاتف أيفون 14 بلس
تقدم مكتبة جرير باستمرار عروضًا خاصة على أحدث طرازات الآيفون، بما في ذلك الآيفون 14 بلس، وتوفر خيار الشراء بالتقسيط، وتتميز هذه العروض بأسعار ملائمة وشروط تقسيط ميسرة كالآتي:
- يوجد ضمان على الهاتف لمدة ٢٤ شهرًا.
- بعد تطبيق خصم بنسبة 20 بالمئة، أصبح سعر الجهاز الهاتفي يساوي 2868 ريال سعودي، ويُذكر أيضًا أن السعر لا يحتوي على ضريبة القيمة المضافة.
- تصل تكلفة الدفعة الشهرية إلى 149.37 ريال سعودي، يتم سدادها على مدى 36 شهرًا، مع خيار الحصول على تمويل.
- تصل القيمة المخفضة للهاتف إلى 150 ريال سعودي بعد تطبيق خصم نسبته 20 بالمائة.
مواصفات هاتف iPhone 14 Plus
تحظى هواتف الآيفون الإصدار ١٤ بلس بمجموعة واسعة من الخصائص والمزايا المتنوعة، التي تشمل ما يلي:
- المعالج: آبل أيه 15 بليونيك.
- كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرات خلفية بمجموع دقة 24 ميجابكسل، مقسمة إلى كاميرتين، كل منهما بدقة 12 ميجابكسل.
- التخزين: سعة 128 جيجابايت
- الشاشة: مقاس 6.7 بوصات
- إكس دي آر سوبر ريتينا.
- نظام التشغيل: Ios 16
- البطارية نوعها: ليثيوم أيون
- تقنية شحن البطارية: 20 W
- نوع حماية الشاشة: درع سيراميك
- دقة الشاشة: 2778 × 1284 بكسل
- تحتوي الهاتف على شريحتين: واحدة منهما نانو والأخرى إلكترونية.
- أدوات الكشف: تقنية التعرف على الوجه، جيروسكوب ذو نطاق ديناميكي، بارومتر، مقياس التسارع، حساس الضوء المحيط.
- ارتفاع: 16 سم.
- عمق: 78 سم.
- خصائص إضافية: الجوال مزود بحماية ضد الماء والأتربة ويحمل تصنيف IP68.