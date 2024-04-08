جسر الملك فهد.. تسهيل السفر من السعودية إلى البحرين عبر خدمة ابشر سفر.. تعرف على التفاصيل.!!

يعد جسر الملك فهد من أهم المعابر الحدودية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، حيث يعد تلك الجسر ممراً حيوياً يسهل عمليات التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، ومع تطور التكنولوجيا وسرعة الحياة اليومية، فإن حركة السفر بين البلدين أصبحت أكثر سهولة ويسراً بفضل الحلول التقنية التي توفرها الجوازات والهوية الوطنية، وإحدى هذه الحلول الرائعة التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية هي خدمة ابشر سفر، والتي تمكن المواطنين من السفر بسهولة ويسر بدون حاجة لإجراءات تقليدية طويلة ومعقدة، تعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في عملية السفر وتسهيل حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد.

خدمة ابشر

تعمل خدمة ابشر سفر عن طريق تطبيق الجوازات الذكي، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات السفر عبر التطبيق بكل سهولة ويسر، يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية، ومن ثم إنشاء حساب شخصي وتعبئة البيانات الضرورية وتقديم طلب السفر عبر الجسر بشكل سريع ومباشر، كما يمكن للمسافرين تحديد مواعيد السفر وتحميل المستندات اللازمة مثل جواز السفر والهوية الوطنية مباشرة من التطبيق، وبالإضافة إلى ذلك، تتيح خدمة ابشر سفر للمسافرين متابعة حالة طلباتهم ومعرفة موعد الاستلام وجاهزية وثائق السفر عبر التطبيق، ويتلقى المسافرون إشعارات فورية عند تحديث حالة الطلبات ويمكنهم تقديم استفساراتهم أو شكاويهم عبر الخدمة العملاء المتوفرة على التطبيق.

طريقة التقديم

يمكنك الآن استعراض كيفية الاستفادة من خدمة ابشر سفر المقدمة من مديرية الجوازات في المملكة للمسافرين الراغبين في العبور عبر جسر الملك فهد، من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة: