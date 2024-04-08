“خلي الغلابه تشتري ياعم”.. مواصفات ومميزات سيارة Kia EV5 2025.. اللي بيحب السيارات يشتريها وهيدعيلي!!

أفادت الشركة الكورية بخطوطها المستقبلية للكشف عن موديل كيا EV5 للعام 2025 والمزمع تدشينه في منتصف العام الجاري في الأسواق العالمية، مع أول ظهور لها في أستراليا، تتميز هذه السيارة بشكل عصري وجذاب، إذ تعكس الجهة الأمامية للسيارة سمات جمالية تشابه ملامح وجه النمر، إضافة إلى شريط إنارة LED يمتد على عرض الواجهة الأمامية، كما سوف تحتوي السيارة على تقنيات فائقة مثل نظام قيادة آلي متقدم وميزات تكنولوجية حديثة لافتة، للحصول على المزيد من التفاصيل، تابعونا.

مواصفات سيارة كيا EV5 2025

تضم السيارة تشكيلة وافرة من التقنيات الحديثة والخصائص المذهلة، والتي تأتي على الشكل التالي:

عدد الركاب7 مقاعد.

تتميز السيارة بأحجام تشمل طولاً يمتد لخمسة أمتار كاملة وعرض يصل إلى مترين.

نوع ناقل الحركة V2L وV2G.

تندرج تصاميم العربات والتي تنتمي إلى صنف المركبات التي تصلح للاستخدام العائلي، ومن الأمثلة على هذا النوع موديل تويوتا فيلوز لسنة 2024.

الدفعالدفع أمامي (4WD).

العجلات مقاس 18 بوصة أو 19 بوصة.

القوة القصوى318: 217 حصان.

نوع السيارةكهربائية بالكامل.

تختلف سعة بطارية السيارة بين 77.4 كيلوواط ساعي و90 كيلوواط ساعي.

مميزات سيارة Kia EV5 2025

تتلقى السيارة شحنة كهربية فورية ذات طاقة عالية، الأمر الذي يسمح بتعبئة البطارية من 30% إلى 80% في مدة لا تتجاوز 27 دقيقة.

تضم السيارة ثلاثة أنماط للمسافة تستطيع قطعها: النمط الأساسي، النمط المتوسط للمسافات، والنمط الذي يوفر أطول مدى.

تستعمل الفرش مواد معاد تدويرها أو تقنيات صبغ تكون صديقة للبيئة.

تتوافر شاشتان بحجم 12.3 بوصة لعرض بيانات اللوحة الإلكترونية ونظام المعلومات والتسلية.

يوجد جهاز تكييف هواء إضافي بحجم خمس بوصات.

أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)ب

مركبة تستخدم الكهرباء بصورة أساسية كمصدر للطاقة، حيث تحصل على قدرتها من خلال البطاريات على غرار ما يطبق في السيارات الكهربائية المعروفة بموديل فيوسيلير.

سوف يكون بإمكان جميع الإصدارات المحلية الحصول على ترقيات البرمجيات عبر الاتصال اللاسلكي.

تقدم كيا ضمانًا لمدة 5 سنوات لسيارة EV5.

أو ضمان يصل إلى 100000 كيلومتر.

يغطي الضمان إمكانية تبديل أو تصليح بطارية EV5 والمحرك الخاص بها والنظام الإلكتروني لمدة تمتد حتى ثماني سنوات أو لمسافة تقطعها تصل إلى 150,000 كيلومتر، حسب الشرط الذي يتحقق قبل الآخر.

سعر سيارة Kia EV5 2025

سوف يتراوح سعر السلع ما بين تقريباً ٣٥ ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريباً ١٣١,٢٥٠ ريال سعودي، إلى غاية ٥٠ ألف دولار أمريكي، الذي يوازي ١٨٧,٥٠٠ ريال سعودي.