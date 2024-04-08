موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي وإنبي، التي يترقبها عدد كبير من محبي وعشاق المارد الأحمر في المباراة التي تجمع بين فريقه وإنبي ضمن مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري، ويسعى النايد الأهلي في هذه المباراة أن يسعد جماهيره التي استاءت من الأداء السئ الذي ظهر به الفريق خلال المباريات الأخيرة محلياً، أما على المستوى العالمي فقد تمكن الأهلي من التأهل إلى الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي سوف يلتقي بفريق مازيمبي الكونغولي في الدور المقبل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي وانبي مساء يوم الإثنبن الموافق 8 أبريل 2024، وتحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي .

تشكيل الأهلي أمام إنبي

ويبحث عدد كبير من عشاق وجماهير النادي الأهبي عن تشكيل الأهلي أمام إنبي في المباراة التي سوف تقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وقد كشف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل النادي الأهلي في مباراته أمام إنبي والذي جاء كالتالي:

في حرامة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع : كريم الدبيس، ورامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، وعمرة السولية.

أما في خط الهجوم : طاهر محمد طاهر ورضا سليم وأنتوني موديست.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تُعرض مباراة الأهلي وإنبي على قناة أون تايم سبورت والتي أعلنت عن عرض الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة لتحليل أداء اللاعبين والتعرف على قائمة الغيابات وأسبابها، ويمكنكم استقبال القناة على التردد التالي: