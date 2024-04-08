برقم الإقامة أو الجواز.. كيفية الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 1445

تعتبر وزارة الموارد البشرية من الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن رقابة العمالة الوافدة وضمان حقوقهم والإشراف على أوضاعهم في البلاد، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، توفر الوزارة خدمات عدة من بينها خدمة استعلام عن تغيب وافد بواسطة رقم الإقامة، وإذا كنت تعتبر صاحب عمل أو مواطنا سعوديا وتشتبه في تغيب أحد العمال الموجودين تحت رعايتك، يمكنك الاستعانة بخدمة الوزارة المقدمة لمعرفة إذا كان الوافد قد تغيب عن عمله دون إذن أو علم، ويأتي هذا في إطار حماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال والظلم الذي يمكن أن يتعرض له الوافدون في بعض الأحيان.

للاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة، يجب عليك القيام بالخطوات التالية

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية على الإنترنت والدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن تغيب العمالة الوافدة

إدخال رقم الإقامة للوافد المشتبه بها.

تأكيد الطلب وانتظار النتيجة.

بعد استكمال هذه الخطوات، ستظهر لك النتائج إما بتأكيد تغيب الوافد أو عدم تغيبه، وفي حالة تأكيد تغيب الوافد، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته وحماية حقوق الشركة أو الجهة التي يعمل لديها، من جهتها، تتولى الوزارة متابعة هذه الحالات وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

قوانين المملكة السعودية

يجب على الجميع الالتزام بقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية واحترام حقوق العمال، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو وافدين، ويعتبر استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة أحد الوسائل التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف وضمان سير العمل بشكل منظم وعادل، لذلك، يجب على الجميع التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي حالات تغيب تشتبه فيها لضمان حقوق العمال وتطبيق العدالة والقانون، ومن خلال الالتزام بالقوانين، يمكننا بناء بيئة عمل سليمة ومزدهرة تحقق العدالة والتطور الاقتصادي للبلاد.