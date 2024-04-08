سلي طفلك مع قناة طيور الجنة واجمل ما تقدمه القناة من برامج على ترددها الجديد

يبحث الكثيرون من الأمهات والآباء عن قنوات الأطفال الأكثر تميزا حرصا منهم على تقديمها لأطفالهم حتى يستغلون أوقات فراغهم في أشياء مفيدة، وتأتي على رأس هذه القنوات قناة طيور الجنة، حيث تمتاز بعرض مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج في النواحي التعليمية والترفيهية وغيرها، والتي نبينها من خلال مقالنا، كما نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، حيث يمكنك متابعة القناة من خلال الترددات التالية:

تردد القناة عبى القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 112740.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: عرب سات

الجودة: SD

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أهم برامج قناة طيور الجنة

تعرض قناة طيور الجنة مجموعة كبيرة من البرامج والفقرات المتنوعة والهادفة، حيث تمتاز القناة بتقديم برامج تعليمية وترفيهية وغيرها من البرامج والتي منها التالي:

برامج ترفيهية:

أنا أحبكم: برنامج ترفيهي يقدم أغاني وألعابًا للأطفال.

رياضة في رياضة: برنامج يعرض مواهب الأطفال الرياضية.

حكايات من بلادنا: برنامج يقدم حكايات عربية للأطفال.

مسابقات طيور الجنة: برنامج مسابقات للأطفال.

عالم سمسم: برنامج تعليمي ترفيهي للأطفال.

برامج تعليمية: