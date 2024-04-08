بشكل عاجل ورسمي!.. “مصرف الرافدين” صرف راتبين لجميع الموظفين خلال شهر رمضان بالعراق 2024

كشفت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عن توزيع رواتب الموظفين لشهر أذار الماضي، مؤكدة بأنه سيتم الانتهاء من جميع عمليات الصرف الخاصة بالموظفين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية قبل عيد الفطر المبارك، ولذا فإنه من المتوقع بأن يكون اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل سيكون أخر موعد لصرف الرواتب في هذا الأقليم، ويأتي التوزيع بالتعاون مع مصرف الرافدين العراقي وعبر مختلف المنافذ الإلكترونية المعنية بالصرف.

صرف راتبين في أسبوع واحد بالعراق

وأكدت وزارة المالية، أن جدول الرواتب منظم كما جاء في التمويل المرسل من قبل بغداد كما أنه في حالة وجود أي تغييرات تطرأ بحالات الصرف سواء الموعد أو التمويل فيتم تعديلها مباشرة على الجدول، مع الإنتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالصرف اليوم 8 نيسان ليكون أول شهر يتم صرف راتبين في أسبوع واحد وقبل عيد الفطر المبارك، حتى يتمكن جميع العاملين في الدولة من الحصول على مستحقاتهم المالية.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين

يمكن بكل سهولة الإستعلام عن رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وفقًا للخطوات الأتيه:-