شوف قيامة عثمان.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 El Fajr TV الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان مجانا
تردد قناة الفجر الجزائرية 2024
الكثير من القنوات التي تتوفر على القمر الصناعي حول الوطن العربي، لكن يرغب دائما الجميع في تحميل واستقبال القناة التي تتمكن من عرض المسلسلات التركية وأحدث المسلسلات التي تعرض في مصر وبعض البلدان الأخرى، لذا كانت عملية البحث داخل محرك جوجل مرتفعة بشكل كبير في الفترة الحالية عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، والذي تم الإعلان عنه من قبل إدارة القناة.
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات
بعض الخطوات الهامة التي يلزم معرفتها حتى تتمكن من استقبال قناة الفجر الجزائرية على التلفاز، ومن أهم تلك الخطوات هي خطوة معرفة تردد القناة والبيانات الخاصة به، والتي تتمثل في الآتي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 12034.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- جودة القناة: HD.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات
أعلنت إدارة قناة الفجر الجزائرية عن إمكانية استقبال القناة بالتردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات، لكن حتى يتم استقبال القناة بالقمر الصناعي عرب سات يجب معرفة البيانات، وهي كالآتي:
- تردد القناة: 11034.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- جودة القناة: HD.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
موعد مسلسل قيامة عثمان
أهم وأبرز المسلسلات التركية التي تعرضها قناة الفجر الجزائرية، هو مسلسل قيامة عثمان، حيث يرغب الجميع في معرفة مواعيد المسلسل الجديدة والتي تم توضيحها بواسطة إدارة قناة الفجر الجزائرية، وجاء الموعد كالتالي:
- يتم عرض المسلسل بتوقيت القاهرة في الساعة 11 مساءا.
- بالتوقيت السعودي يمكنك مشاهدة الحلقة في الساعة 12 منتصف الليل.
- يتم عرض المسلسل حلقة واحدة في الأسبوع وهو في يوم الخميس ويمكن مشاهدة الإعادة في اليوم التالي لكن في ساعة مختلفة.
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