نقدم لكم أحدث طرق شحن جواهر فري فاير و6 فرص للحصول على جواهر مجانًا من الموقع الرسمي للعبة، (مركز جارينا للشحن) الذي يعتمد على منح لاعبي فري فاير جواهر تتخطي الآلاف ومع كل عمليات الشحن، وتتزايد فرص الحصول على الجواهر المجانية مع كل عملية شحن كبيرة تقوم بها، لذا نود أن نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، طريقة تحميل لعبة فري فاير على الهاتف وطرق الشحن الجديدة.

أحدث طرق شحن جواهر فري فاير 6 فرص للحصول على جواهر مجاناً

من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بالبحث عن الطرق الشحن الرسمية الآمنة حتي لا يقل الحساب تحت دائرة الإغلاق، لهذا فإن أحدث وافضل طرق الشحن الرسمية في لعبة فري فاير هي من خلال موقع شوب تو جيم shop2game كالتالي:

التوجه إلى الموقع الرسمي للعبة شوب تو جيم.

الدخول إلى لعبة فري فاير.

سجل الدخول إلى اللعبة عن طريق المعرف.

اختار شحن جواهر فري فاير.

اختر قيمة الجواهر التي ترغب بها.

تحديد طريق الدفع المناسبة للشحن.

تأكيد عملية شحن الجواهر.

تحقق من الجواهر المجانية المضافة لحسابك.

فرص الحصول على جواهر مجاناً

يمكن الاستفادة من 6 فرص الحصول على الجواهر المجانية في لعبة جارينا فري فاير، جاءت هذه العروض كالتالي:

الفرصة الأولي الحصول على 55 جوهرة مجانية عند شحن 50.

الثانية الحصول على 110 جوهرة مجانية مع شحن 100 جوهرة.

الثالثة الحصول على 231 جوهرة مع شحن 210.

الرابعة الحصول على 583 جوهرة مع شحن 530.

الخامسة الحصول على 1188 جوهرة مع شحن 1080 جوهرة.

السادسة الحصول على 2420 جوهرة مجانية مع شحن 2200 جوهرة من جواهر فري فاير.

طريقة تنزيل لعبة جارينا فري فاير مجاناً

يمكنك تنزيل لعبة جارينا فري فاير مجاناً على الجوال عن طريق عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

التوجه إلى متجر جوجل بلاي.

الدخول على زر البحث.

أكتب تحميل لعبة فري فاير.

اختر الخِيار الأول للعبة.

الضغط على زر تنزيل.

انتظر بعض الوقت حتي يتم تثبيت اللعبة.

خطوات تحميل لعبة فري فاير على الآيفون

تنزيل لعبة free fire على أجهزة الآيفون لا تحتاج وقت كبير بل ينبغي إتباع عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

ادخل من جهازك على متجر app store.

اضغط على مربع البحث.

أكتب تنزيل جارينا فري فاير.

اختر نتيجة البحث الأولي.

انقر فوق تثبيت.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح أحدث طرق شحن جواهر فري فاير 10 فرص للحصول على جواهر مجاناً.