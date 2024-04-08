مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وعادات الكثير من المسلمين بالقيام بتنظيفات لكافة أركان المنزل كثر البحث عن طرق تنظيف وإزالة الدهون من المطبخ باعتباره أكثر الأماكن اتساخا، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع “استعدوا لاستقبال العيد بمطبخ خالي من الأوساخ” وصفة سحرية لتنظيف المطبخ من الدهون والزيوت بدون مجهود.

وصفة سحرية لتنظيف المطبخ من الدهون والزيوت

وسوف نتناول الآن أسهل وأسرع الطرق التي تساعدك على تنظيف مطبخك بكل سهولة ودون أي عناء.

المكونات

مقدار من الماء.

وأيضا مقدار مناسب من كربونات الصوديوم.

طريقة تحضير الخليط

نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع فيه كلا من الماء ونضع عليه بيكربونات الصوديوم ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على أماكن تراكم الدهون في المطبخ ونتركها لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نحضر فرشاة تنظيف ناعمة ونقوم بغسل تلك الأماكن وسوف نلاحظ في الحال إذابة الدهون ولمعان أثاث المطبخ وعاد نظيفا مرة أخرى بأقل مجهود.

زيت الطعام المستعمل لإزالة دهون المطبخ

كما يمكنك أيضاً استخدام زبت الطعام المستعمل للحصول على لمعان لا مثيل له لاثاث مطبخك ونظافة أيضاً.

المكونات

مقدار مناسب من زيت الطعام المستعمل.

مقدار مناسب أيضاً من سائل تنظيف الصحون.

ليفة ناعمة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع فيه كلا من مسحوق التنظيف ومقدار زيت الطعام المستعمل، وقليل من الماء.

بعد ذلك نقوم بتنظيف أثاث المطبخ من أي أتربة عالقة به، وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط السابق على الأثاث ونتركه قليلا.

بعد ذلك نقوم بتنظيف الأثاث بواسطة فرشاة ناعمة وسوف نلاحظ أن الدهون قد تلاشت تماماً.

كما يمكن أيضاً أن نستبدل زيت الطعام بخل مخفف بالماء ونكرر نفس الخطوات السابقة.

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