«هتشتريه فورا من حلاوته».. تعرف على مواصفات«Samsung Galaxy A54».. مستني ايه الحق اشتريه!!

أصدرت سامسونج بياناً تفيد فيه بإطلاق جوالها الأحدث، وهو الـ Samsung Galaxy A54 5G، الذي يتقدم موديلات سلسلة Galaxy A بميزاته الفريدة، ويبرز الجهاز بتصميمه الأنيق الحاصل على جمالية مع إطاره المعدني وغلافه الخلفي الزجاجي الذي يضفي عليه مظهراً أنيقاً وجاذبية فائقة، وتم تصميم الجهاز بعناية فائقة ليناسب احتياجات العصر الحديث، ما يجعله الاختيار الأمثل للراغبين في الحصول على أداء عالٍ وتصميم مميز، وسوف نلقي الضوء في هذا المقال على أهم المواصفات التقنية التي يتضمنها هذا الجوال.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A54

دعم تقنية NFCمتاح

عدد شرائح الاتصالNano Sim.

تقوية شبكات الاتصالات للجيل الثاني (2G)، والجيل الثالث (3G)، والجيل الرابع (4G)، بالإضافة إلى الجيل الخامس (5G).

تقاس أبعاد الجهاز بمقدار 158.2 ملم طولاً و76.7 ملم عرضاً و8.2 ملم سُمكاً، ويصل وزنه إلى 202 غرام.

يتميز الجهاز بقدرته على مقاومة الماء والغبار وفق المعيار IP67، ولديه القدرة على التحمل تحت الماء لغاية عمق واحد متر لزمن يصل إلى ثلاثين دقيقة.

خيارات التخزين والذاكرة – الإصدار الأول: يحتوي على مساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 غيغابايت إلى جانب ذاكرة RAM بمقدار 8 غيغابايت، كما ويقدم الإصدار الثاني: مساحة تخزين تبلغ 256 غيغابايت مع ذاكرة عشوائية أيضاً بسعة 8 غيغابايت، ويمكن توسيع هذه المساحة باستخدام بطاقات الذاكرة microSD.

وحدة المعالجة المركزية وكارت الجرافيكس: يحتوي الجهاز على معالج من نوع إكسينوس 1380 الذي يتم إنتاجه بتقنية 5 نانومتر، ويشتمل على معالج للرسومات موديل Mali-G68 MP5.

كاميرا أمنية أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وفتحة العدسة لها f/2.2.

مواصفات الصوت تتضمن ميكروفون إضافي معد لخفض الضوضاء.

تحديد المواقعGPS، GLONASS، GALILEO، BDS.

الحماية والوقاية: يحتوي على جهاز للتشخيص ببصمات الأصابع مدمج في الشاشة بالإضافة إلى تكنولوجيا التعرف الوجهي لإلغاء قفل الشاشة.

الجهاز مزود بنظام التشغيل أندرويد 13 ويحتوي على واجهة One UI في نسختها 5.1.

الألوان المتاحةأبيض، أخضر، أسود، بنفسجي.

بطارية ذات سعة 5000 ميلي أمبير في الساعة تُعاد شحنها بقوة 25 واط.

سعر هاتف Samsung Galaxy A54 5G

في السعودية، تختلف أسعار الهواتف المحمولة من 1050 ريال إلى 1200 ريال حسب سعة التخزين التي تقدمها كل جهاز.