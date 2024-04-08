“مسج بمليون دولار” سحب مسابقة الحلم على الجائزة الكُبرى 2024 في جميع دول العالم بإضافة 2 كيلو ذهب مرة واحدة

تعتبر مسابقة الحلم من أشهر المسابقات التي أخذت شهرة كبيرة في الوطن العربي، وأصبح الجميع ينتظرها ويرغب في القيام بالإشتراك في المسابقة، مع العلم أن القائمون على هذا البرنامج يقومون بفصح جميع الطلبات والرسائل المرسلة للتأكد من صحتها والتأكد من المعلومات المُدخلة عبر التطبيق أو من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، ويمكن الإشتراك في هذه المسابقة بخطوات سهلة وبسيطة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي.

القيام بقراءة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة قبل البدء في التسجيل.

بعد ذلك يمكنك اختيار شركة الإتصالات التي ترغب في استخدامها.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة “اشتراك”.

لتتمكن من إرسال كلمة “حلم” في رسالة نصية.

وعندها ستتمكن من اتباع كافة الإجراءات الخاصة بالدخول إلى السحب الكبير من المسابقة.

إجراءات الإشتراك في مسابقة الحلم

من أبرز المتطلبات المفروضة لكي تتمكن من الإشتراك في مسابقة الحلم، ما نص على الأتي:-