عقب دخول الحقبة الجديدة من القرن الحادي والعشرين، وانطلاق الستالايت بدأت صناعة الأفلام بصف عامة والكارتون بصفة خاصة من الدخول في حيز كبير من الاهتمام كونها وجدت صدى كبيرا من المشاهدين، لتبدأ تباعا قنوات الأطفال في الظهور، زمن خلال المقال الحالي سنستعرض أشهر قنوات الأطفال على نايل سات وعرب سات

أشهر قنوات الأطفال على النايل سات والتردد الخاص بها

ومن أشهر تلك القنوات ما يلي:-

1. قناة ماجد: تبث برامج تعليمية وتربوية للأطفال.

التردد: 11938 أفقي.

2. سبيستون : تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية والمسلسلات الترفيهية.

التردد: 11958 أفقي.

3. براعم: تعرض برامج تعليمية وترفيهية للأطفال الصغار.

التردد: 10853 أفقي.

4. كراميش: تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال الصغار.

التردد: 10727 أفقي.

5. ميم ميم: قناة تقدم برامج تعليمية وترفيهية موجهة للأطفال.

التردد: 11257 أفقي.

يرجى ملاحظة أن الترددات بطبيعة الحال قابلة للتغيير، وقد يكون هناك تحديثات جديدة على النايل سات بعد تاريخ النشر بفترة، لذا؛ يفضل التحديث والتحقق من المواقع الرسمية للقنوات أو البحث عن أحدث المعلومات المتاحة للحصول على قائمة محدثة بالقنوات والترددات.

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مجموعة أخرى من أشهر قنوات الأطفال على النايل سات وعرب سات

إليكم بعض القنوات الأخرى الموجودة على النايل سات والتي تعد من أشهر القنوات التي تقدم محتوى وبرامج موجهة للأطفال وتشمل ما يلي:

1. نيكلوديون : تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية الشهيرة.

2. كرتون نتورك: تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية المحبوبة.