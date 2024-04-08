” ألحق اشتريه دلوقتي قبل ما يخلص😭🔥” شوف مواصفات ‏Redmi Note 3 Pro هاتف لشركة شاومي+ عيوب الاصدار الجديد

يجادل عملاء شركة شاومي عقب إعلانها عن مواصفات ‏Redmi Note 3 Pro هاتف مدعوم بتقنيات حديثة ومتطورة مما تسهل من عملية شرائه دون الهواتف الذكية الأخرى، حيث تتبع شركة شاومي طرق جديدة ومبتكرة في تصنيع هواتفها الفريدة من نوعها من حيث العمل على الوزن والحجم والشكل والجودة والامكانيات وغيرها من المعايير اللازم تحديثها وفقا لما يتطلبه تحديثات العصر الحالي الذي لا يزال يتقدم بشكل فائق بفضل الذكاء الاصطناعي المساهم بشكل كبير في هذا الاصدار الجديد، ومن هنا سوف نوافيكم مواصفات ‏Redmi Note 3 Pro هاتف تفصيليًا، فتابعونا.

مواصفات ‏Redmi Note 3 Pro هاتف

طرحت شاومي عبر أسواقها والعالم أجمع مواصفات ‏Redmi Note 3 Pro هاتف المستحدث خلال شهر فبراير الماضي الذي ينفرد بتصميم جذاب ومميز مع وزنه الخفيف الذي يكون في متناول اليد بالإضافة إلى تسعيرة ممتازة مقارنة بالامكانيات المتمتع بها، وسنمدكم بهذا المواصفات خلال توضيحها فيما يلي:

يعادل وزن الهاتف كحد أقصى 164 جرام.

يتميز بوجهة خلفية مصنعة من المعدن بشكل منحنى عند الأطراف.

مدعم بشبكات الاتصال للأجيال الرابعة والثالثة والثانية والأولى.

تتراوح أبعاد الهاتف فيما بين 150 × 76 × 8.7 مم.

توافر إمكانية استخدام أكثر من شريحتين بخاصية نانو سيمي ومايكرو سيمي.

متوفر به معالج النواة المعادل فيما بين 4 × 1.4 جيجا هيرتز و 2 × 1.8 جيجا هيرتز من نوعية Aderno 510.

عيوب ‏Redmi Note 3 Pro هاتف

لا شئ يخلو من العيوب المصاحبة للتصنيع خاصة في مجال الهواتف الذكية، فقد أشارت شركة شاومي عن وجوب نسبة من عيوب ‏Redmi Note 3 Pro هاتف قد تواجه المستخدمين حيال استعماله، وسنبرزها لكم عبر الآتي:

لا تحتوى الكاميرا الأمامية على فلاش أمامي.

تتسم جودة الكاميرا الخلفية بأنها سيئة لأنه لا تحتوي على فلاش.

غير مدعم باستخدام شريحتين في نفس ذات اللحظة.

وهكذا نكون أعلمناكم كافة تحديثات مواصفات ‏Redmi Note 3 Pro هاتف النسخة المعدلة وفي لقاء جديد لتحديثات أخرى.