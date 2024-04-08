“سجل بسرعة” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 … واقبض 1000 جنيه قبل عيد الفطر
رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، كشفت وزارة القوى العاملة خلال الساعات الأخيرة عن تخصيص رابط الكتروني جديد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والتي تعد من أهم وأشهر المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لتعويض عدد كبير من المواطنين العاطلين عن العمل بعد ما تأثر دخلهم بسبب قرارات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.
منحة العمالة الغير منتظمة 2024
وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على الـ 1000 جنيه المقدمة من وزرة القوى العاملة بتكليف من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يسعى دائماً على مساندة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة لعدد كبير من الأسر الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة خاصة وسط الغلاء الذي تعاني منه مصر خلال الآونة الأخيرة.
رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت خلال بيان رسمي لها أنه لا صحة لما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة، وأضافت الوزارة أنه في حالة فتح باب التقديم سوف يكون هذا من خلال الرابط الرسمي للوزارة على الإنترنت أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الانترنت.
- اختر منحة العمالة الغير منتظمة.
- ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- تأكد من ادخال الرقم القومي والاسم بالرباعي، ورقم الموبايل.
- ثم اضغط على “تسجيل”.
- بعد التسجيل يجب عليكم الإنتظارر حتى يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.
- في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مكتوب بها موعد ومكان صرف المنحة.