تعرف على رواتب المتقاعدين وسلم الرواتب في العراق بعد زيادة الرواتب الأخيرة!!

صرحت وزارة المالية العراقية مؤخراً بأنها تخطط لرفع قيمة معاشات المتقاعدين، وجاء هذا البيان كتمهيد لاقتراب عيد الفطر المبارك، يأمل الكثير من الناس بهذه الخطوة ليتسنى لهم الحصول على الدعم المادي الكافي لتلبية احتياجات العيد من تسوق وغيره من المتطلبات، سوف نتطرأ على جدول معاشات المتقاعدين في الدولة بعض التحسينات، وسوف نقوم بعرض تفاصيل هذه التعديلات لاحقاً.

سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الأخيرة في المعاشات.

قامت وزارة المالية العراقية، بموافقة حكومية، باتخاذ قرار لرفع قيمة رواتب التقاعد في الفترة الآتية، وكنتيجة لهذا القرار، حدثت تعديلات في جداول رواتب المتقاعدين، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل تباعًا:

عند النظر في وضع فرد يتقاضى معاشا تقاعديا بقيمة خمسمائة ألف دينار عراقي، سوف يشهد هذا المعاش ارتفاعا ليبلغ ستمائة ألف دينار عراقي بعد تفعيل الزيادة الجديدة.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفرد الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً قدره 600,000 دينار عراقي، سوف تزداد قيمة المعاش لتصل إلى 700,000 دينار عراقي عقب تفعيل الزيادة الجديدة.

عند التأمل في وضع فرد يحصل على معاش تقاعدي قدره سبعمائة ألف دينار عراقي، من المتوقع أن يشهد دخله التقاعدي ارتفاعاً ليصير ثمانمائة ألف دينار، وذلك إثر الإعلان عن زيادة جديدة.

فيما يتعلق بالفرد الذي يستلم معاشا تقاعديا قدره ثمانمائة ألف دينار عراقي، سوف يشهد دخله تحسناً بعد الموافقة على الزيادة الجديدة، حيث سوف يزداد هذا المعاش ليصبح تسعمائة ألف دينار عراقي.

سوف يشهد الفرد الذي يحصل على معاش تقاعدي قدره 900 ألف دينار عراقي ارتفاعاً في مبلغ التقاعد حتى يصل إلى مليون دينار بعد العمل بالزيادة الجديدة المعتمدة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب التقاعد شهرياً، حيث تعتاد على بدء توزيعها في أول أيام كل شهر ميلادي وتستمر هذه العملية في كافة المصارف وفروعها لمدة خمسة أيام، ويذكر أن هناك إمكانية لتغيير هذه المواعيد وذلك تبعاً لجداول العطل الأسبوعية أو الرسمية، وفي حالات كهذه، سوف يتم مراجعة وتحديث موعد الصرف وإعلانه بشكل رسمي، كما يمكن الاستعلام عن تفاصيل الرواتب التقاعدية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.