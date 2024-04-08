“الموارد البشرية” الضمان الاجتماعي المطور استعلام عن أهلية الضمان برقم الهوية بعد التعديلات

يعد برنامَج الضمان المطور من البرامج الأساسية في تحقيق رؤية المملكة في الفترة القادمة، وقد كثر البحث الفترة الحالية عن الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهُوِيَّة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهُوِيَّة وشروط الاستحقاق ورقم الضمان المطور الذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن جميع الاستفسارات التي تريد.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يمكنك الاطلاع على أهلية الاستحقاق للضمان المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسة، اختر “خِدْمَات الوزارة”.

ثم اختر “الضمان الاجتماعي المطور”.

الضغط على زر “نتائج الأهلية”، ستجد زر “نتائج الأهلية” في صفحة الضمان الاجتماعي المطور.

أدخل رقم الهُوِيَّة ورقم السجل في الحقول المخصصة.

تأكد من صحة المعلومات قبل الضغط على “بحث”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن أهليتك للضمان الاجتماعي المطور، حيث ستعرف من خلال هذه الصفحة ما إذا كنت مستحقًا للضمان أم لا، وقيمة الدعم الذي ستحصل عليه.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط لاستحقاق الضمان المطور والتي منها التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط إقامة المتقدم بصورة دائمة لمدة لا تقل عن 3 أشهر في المملكة قبل تقديم الطلب.

عدم امتلاك ممتلكات باهظة الثمن تخرجه عن كونه محدود الدخل.

عدم الإقامة في سجن أو رعاية أو ملجأ.

عدم تجاوز الراتب الشهري للحد الأدنى للأجور.

الالتزام ببرامج إعادة التأهيل التي تقدمها الدولة.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

رقم الضمان الاجتماعي المطور للشكاوى : 19911، يمكنك من خلال هذا الرقم، الحصول على مجموعة من الخدمات والتي منها: