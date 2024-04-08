” هتتفرج ببلاش☺️🔥” دلوقتي هتعرف موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقله

يتساءل المشجعين وجماهير كرة القدم العالمية حول موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقله الذي على وشك الاقتراب خلال الفترة المقبلة، حيث تحديد مارثوان انطلاق فعاليات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المصنفة كأحد المباريات الحاسمة والهامة والتي بنتيجتها النهائية سوف يحسم من الذي سوف يتصدر الدوري النصف النهائي الأوربي، حيث يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو، وسوف نوافيكم مستجدات موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقله، فابقوا معنا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقله

بتدافع المشجعين من جماهير كلا الفريقين الذين ستعقد مباراتهم في مطلع يونيو عقب حسم موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقله في يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو باختلاف مواقيت الدول المقرر إذاعة المباراة عبر شاشة التلفزيون، فأصبح بدوره تزداد معدل التساؤلات حول مواعيد الدول العربية التي يتم فيها بث المباراة مباشرة لتتمكن من التشجيع بحماسة عالية، وهذا ما نوفره لكم عبر الآتي:

تعقد المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

تعرض المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية.

تذاع المباراة في تمام الساعة الثانية عشر مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يبقي السؤال الأكثر جدلا عقب الساعات الأخيرة لتداول الجماهير للفرق الرياضية المشاركة في فعاليات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عن القناة التي من المقرر سيتم عبرها بث الصورة الحية خلال بدء المباراة، وقد كشفنا لكم عن قناة بين سبورت 1 التي تحرص على بث مثل هذا الفعاليات الهامة من الدوريات العالمية، وسوف نوفر لكم تردد القناة فيما يلي:

معدل التردد:12264.

معامل الترميز: 27500.

عين الاستقطاب: عمودي.

الجودة: إتش دي.

وقد حمسنا لكم تساؤلاتكم خلال الساعات الأخيرة حول موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقله، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وعلى لقاء آخر في مستجدات أخرى.