ما هو معاد صب منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة بالجزائر2024 وكيفية الاستعلام عن المعاشات التقاعدية!!

صرحت الهيئات الحكومية في الجزائر عن إطلاق مبادرة توزيع مكافآت إضافية ضمن نظام معاشات التقاعد للعام 2024، وذلك بهدف توفير الدعم المالي اللازم للمتقاعدين وأصحاب السن المتقدمة لمواجهة المصاريف الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المعيشة، جاء هذا الإجراء ليحظى باهتمام كبير من قِبل الأفراد المعنيين الذين باتوا يتطلعون للحصول على المعلومات الدقيقة وتفاصيل هذا البرنامج.

صب منحة التقاعد التكميلي بالجزائر 2024

أعلن الديوان الوطني في الجزائر عن نيته لتقديم مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 40 مليون دينار جزائري وذلك اعتباراً من شهر إبريل من العام 2024، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المساعدات 549 فرداً، يأتي هذا القرار ضمن مبادرة ترمي إلى توزيع المنح التقاعدية الإضافية التي شهدت رواجاً بين المتقاعدين وكبار السن الذين يرغبون في الحصول على هذه المنح، وقد تقدم لها حوالي 94 متقاعداً من كبار السن، ومن المقرر أن يحصل كل منهم على مبلغ يقدر بـ 1.4 مليون دينار جزائري، بينما يتوقع أن تصرف الدفعات الأخرى للمتقاعدين المتبقين في بداية شهر مايو لنفس العام، 2024.

طريقة الاستعلام عن المعاشات التقاعدية في الجزائر

أصدرت مؤسسة التقاعد بيانًا حول سلسلة من الخطوات التي تسهل الاطلاع على تفاصيل المعاشات التقاعدية في الجزائر، التي عرفت زيادات متوالية في الآونة الأخيرة وذلك بهدف توجيهها لمن يحتاجها بشدة من الأشخاص الذين لا يملكون أي مصدر دخل بديل، فيما يلي، سوف نستعرض الطرق المتبعة للتأكد من الارتفاعات في رواتب المتقاعدي:

إتمام عملية الدخول لنظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

إضافة المعلومات الخاصة المطلوبة كالاسم الخاص بالمستخدم والرمز السري.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

فتح القائمة والضغط على عرض.

يقدم الموقع لائحة بكل القيم التأمينية الواجبة بعد تنفيذ الزيادات الحديثة.

زيادة المعاشات في الجزائر

وسط الجدال حول تفصيلات إصدار المعاشات التقاعدية الإضافية، تداول الجزائريون أحاديث عن إمكانية ارتفاع قيم المعاشات المخصصة للمتقاعدين، ونحن على وشك الكشف عن المئوية المتوقعة لهذا الارتفاع: