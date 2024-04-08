” وفر فلوسك وشجع فريقك وأنت مبسوط🔥🥳🤩” أعرف دلوقتي موعد مباراه الاهلي وانبي والقنوات الناقلة+ تردد القناة المجانية

تتوافر عرض مباراة الاهلي وانبي عبر القنوات الفضائية عقب الإعلان عن موعد مباراه الاهلي وانبي والقنوات الناقلة في جولتها السادس عشر من بطولات الدوري نيل حيث من المقرر عقد المباراة اليوم مساءًا ليسود ترقب المشجعين لهذه المباراة الحاسمة حيال إنطلاقها لأهم الدوريات العالميه خاصة بعد اتخاذ فريق الأهلي الصدارة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسنقوم باستطلاعكم حول موعد مباراه الاهلي وانبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع عبر المقال.

موعد مباراه الاهلي وانبي والقنوات الناقلة

يتأهب المشجعين وجماهير الأهلي في الاستعداد لمعرفة موعد مباراه الاهلي وانبي والقنوات الناقلة التي سوف تنطلق فعالياتها اليوم 8 إبريل 2024 في تمام الساعة 10 مساءًا على أرض ملاعب الاستاد الدولي، والذي يصادف فيها فريق الأهلي نظيره فريق إنبي ويذكر أن النادي الاهلي قد حقق الصدارة في بطولة الدوري المصري حيال حصده للمركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة خلال 8 مبارايات له.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تجدر الإشارة بأن هناك مجموعة من موعد مباراه الاهلي وانبي والقنوات الناقلة التي سوف تقوم بإذاعتها مجانًا حيث انتشرت العديد من المصادر المزعومة لمشاهدة المباراة المزامن معها قيمة الدفع، فهذا الذي أبدى إزعاج في نفوس المشجعين ونحن سنعلمكم عن قناة أون تايم سبورت1 أحد هذه القنوات الناقلة المشهورة في عالم الرياضة خلال التفاصيل المعروضة في الشكل الآتي:

التردد: 11861.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الاصطناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي اليوم

يثير المشجعون جدلا واسعا حيال أحراز التوقعات بشأن تشكيل الأهلي المتوقع أما نظيره إنبي لتكون وفقا للشكل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل، عمرو السولية.

خط الهجوم:حسين الشحات، رضا سليم، أنتوني موديست.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة آملين اليوم أننا قد وضحنا لكم جميع التفاصيل المتعلقة بموعد مباراة الأهلي أمام إنبي.