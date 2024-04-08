تابع كوميديا شباب البومب.. تردد قناة روتانا خليجية 2024 Rotana khalijiah عبر نايل سات وعرب سات

قناة روتانا هي من ضمن القنوات التي لابد أن تتوفر على التلفزيون السعودي، وتلك القناة من ضمن القنوات الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شهرتها الكبيرة حول الوطن العربي، حيث تتمكن من عرض محتوى متميز عبارة عن أفلام حديثة وقديمة، كما تتمكن من عرض الكثير من البرامج الهادفة والتي تعرض أهم القضايا التي تدور في السعودية وفي بعض البلدان الأخرى.

تردد روتانا خليجية على نايل سات

لكي يتمكن الجميع من استقبال قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي، من الضروري أن يتم معرفة التردد وبعض البيانات التي تحملها القناة، والتي تساعد المشاهد في استقبالها بكل يسر، لذا جاء تردد قناة روتانا خليجية على النايل سات عبارة عن الآتي:

التردد: 11295.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد روتانا خليجية على القمر الصناعي عرب سات

أتاحت قناة روتانا خليجية إمكانية استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك بعد أن طالب عدد كبير من المشاهدين بتوفر القناة على هذا القمر الصناعي، لذا جاء التردد عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 11843.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة استقبال تردد روتانا خليجية على التلفزيون

ينقصك خطوة واحدة لاستقبال قناة روتانا خليجية على جهاز التليفزيون، وتلك الخطوة هي متمثلة في عملية استقبال القناة وكيفية تثبيتها على الجهاز، وسيتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: