سعر الدولار “لحظة بلحظة” اليوم في السوق السوداء والبنوك الحكومية والخاصة بعد الارتفاع الجديد

شهد اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 استقرار في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك، يرجع هذا الاستقرار إلى ما اتخذه البنك المركزي من قرارات مع بداية أول الشهر الماضي من تحرير سعر الصرف على الجنيه المصري مما أدي إلى تراجع في سعر الدولار في السوق وزيادته في البنوك حتى يستقر على الأسعار التي سنبينها في الأسطر التالية.

سعر الدولار السوق السوداء اليوم

شهد اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 تغيرات في سعر الدولار في السوق السوداء، ومن الجدير بالذكر أن السوق الموازية بدأت في الإنهار منذ أن تم تحرير سعر الصرف على الجنيه من قبل البنك المركزي مع بدايات أول الشهر الماضي، حيث بدأت الأن التعاملات من خلال البنوك بشكل اكثر، ومن اجل ذلك بدأ يتراجع سعر الدولار في السوق السوداء حتى سجل اليوم: 47.68 جنيها.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

سجل الدولار مقابل الجنيه لمصري اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 استقرار نوعا ما عن الفترة السابقة والتي شهد فيها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تغيرا كبير، حيث جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية على النحو التالي:

البنك المركزي المصري سجل اليوم سعر الدولار الأمريكي للشراء 47.5226، وللبيع 47.6226.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم

سجل اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة الأسعار التالية: