” شوف اتقبلت ولا لسه” العراق تعلن عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بجميع الخطوات+ شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

تستلزم عملية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة باعتبارها أحد البرامج الممنوحة برعاية العراق التي تحرص على استهداف شرائح من المواطنين المعنية من خلال تسليط الضوء على النواقص التي تسبب لهم العجز التام عن استمرار العيش خاصةًا خلال هذه الفترة الراهنة التي تتوالي بها الأحداث المتأزمة من انهيار الوضع الاقتصادي وأيضًا أحوال البلاد على وجه العموم، ونحدد لكم متطلبات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تبعًا لتصريحات الحكومة العراقية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

من المتعارف عليه أن برنامج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من البرامج الاجتماعية المشمولة لحاجات المواطنين المستهدفين، حيث تخصص دعم هذه المساعدة الضمانية لأولئك المواجهين للصعوبات الحياتية نتيجة للظروف المعيشية لرب الأسرة، لذا وفرت العراق هذه منحة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لمساعدة مثل هؤلاء وذلك عبر التسجيل بها خلال بضعة خطوات سنذكرها فيما يلي:

الولوج أولًا من خلال رابط منصة مظلتي الإلكترونية من هنا

ثانيًا مزامنة الدخول عبر قسم خدمات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ثالثًا تعبئة البيانات اللازمة لتدعيم تسجيل طلبك.

رابعًا الكبس على زر استعلام.

خامسًا ستنقلك تلك الخطوة إلى صفحة التحميل لكشوفات اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تندرج بنود القبول عبر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حسب لائحة التعليمات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، حيث بالنظر إليها سنتفهم أن الدولة تقوم بتسليط الضوء على فئات الغلابة كما يُشاع والعمل على توفير الإعانة المالية لهم عبر تلك الخدمة المتطلب بها التعرف على المعايير اللازمة وفقًا لما سندرجه بالشكل التالي:

يتطلب عودة أصول المتقدم إلى أصول عراقية.

يلزم المتقدم عدم تخطي الحد الأدني للعمر الناهز عن 60عامًا.

يستوجب على المتقدم تقاضي راتب شهري أقل من الحد المعلن عنه.

وبعد ما أصبحت منحة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تم إطلاقها من قبل الدولة العراقية لتوفير الدعم الكافي لجميع المستحقين من الأسر محدودية الدخل.