تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على نايل سات وعرب سات.. تعرف على موعد مباراة الأهلي وأنبي

تردد قناة اون تايم سبورت 2024 من أشهر القنوات الفضائية الرياضية التي تنقل مجموعة كبيرة من البرامج التي يقدمها كبار الإعلاميين، كما تنفرد قناة أون تايم سبورت بحقوق عرض مباريات الدوري المصري وكأس مصر وغيرها من البطولات والدوريات التي لن تعرض على أي قناة مصرية، انطلقت قناة أون تايم سبورت منذ عدة سنوات وأصبح لها جمهور كبير من عشاق الساحرة المستديرة يتابعونها بشكل يومي ويحصلون من خلالها على أهم الأخبار الرياضية الجديدة والحصرية لأهم الفرق،

تعمل قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية hd وإشارة قوية جداً بدون تشويش أو تقطيع وتتمتع بالصورة الواضحة والصوت القوى لكي يستمتع المتابعين، ننشر لكم عبر السطور التالية من المقال تردد قناة اون تايم سبورت 2024.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:10853.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة أون تايم سبورت

تهتم القناة بجميع المحتوى الرياضي الذي يليق بالجمهور المتابع، وبين المباريات المهمة التي تنقلها قناة أون تايم سبورت تحرص على عرض باقة كبيرة ومميزة من البرامج الرياضية لأنها تملك استديو تحليلي خاص بها، ومن أهم البرامج

برنامج كل الملاعب.

برنامج ستاد مصر.

برنامج دقيقة 60.

برنامج جمهور الثالثة.

برنامج صباح اون تايم.

برنامج ملاعب الابطال.

برنامج مساء أون تايم.

موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري المصري

مباراة قوية اليوم الاثنين 8-4-2024 وبعد ساعات قليلة بين الأهلي وفريق إنبي ضمن منافسات الأسبوع 16 من الدوري المصري الممتاز، ويلتقي الأهلي ضد نظيره إنبي على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم عرض البث الحي المباشر لمباراة الفريقين بشكل مجاني دون تشفير عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بجودة عالية hd.