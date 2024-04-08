شروط العفو الملكي بالسعودية 1445 …. ورابط التقديم والشروط اللازمة

حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عدد من الشروط التي يجب أن تكون موجودة في الأشخاص الراغبين في الحصول على العفو الملكي ، وهي:

ألا يقل سن المسجون من الرجال عن 60 عام.

أما للسيدات فيجب ألا يقل سن المسجونة عن 50 عام.

أن يلتزم المسجون بالتعهد على عدم ارتكاب أي جرائم أو أفعال مشينة بعد الحصول على العفو.

أن يكون المسجون حسن السير والسلوك خلال فترة سجنه.

أن يكون المسجون أنهى نصف مدة العقوبة.

كما يشمل العفو الأشخاص المعاقين وذوي الإجتياجات الخاصة.

أن يلتزم المتقدم أو أحد من أهله بتقديم طلب العفو وكافة الأوراق المطلوبة.

خطوات التقديم للحصول على العفو الملكي

حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تخصيص رابط الكتروني لتقديم طلب العفو الملكي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: