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شروط العفو الملكي بالسعودية 1445 …. ورابط التقديم والشروط اللازمة
شروط العفو الملكي بالسعودية 1445
خلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث شروط العفو الملكي بالسعودية 1445، التي أعلن عن خادم الحرمين الشريفين ليتمكن من المواطنين من الخروج من السجن وقضاء أيام العيدمع أسرهم وادخال السرور والسعادة على أبناء المساجين ، إلا أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب في الأشخاص الرغبين في تقديم العفو الملكي 1445 وهي:
شروط الحصول على العفو الملكي
حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عدد من الشروط التي يجب أن تكون موجودة في الأشخاص الراغبين في الحصول على العفو الملكي ، وهي:
- ألا يقل سن المسجون من الرجال عن 60 عام.
- أما للسيدات فيجب ألا يقل سن المسجونة عن 50 عام.
- أن يلتزم المسجون بالتعهد على عدم ارتكاب أي جرائم أو أفعال مشينة بعد الحصول على العفو.
- أن يكون المسجون حسن السير والسلوك خلال فترة سجنه.
- أن يكون المسجون أنهى نصف مدة العقوبة.
- كما يشمل العفو الأشخاص المعاقين وذوي الإجتياجات الخاصة.
- أن يلتزم المتقدم أو أحد من أهله بتقديم طلب العفو وكافة الأوراق المطلوبة.
خطوات التقديم للحصول على العفو الملكي
حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تخصيص رابط الكتروني لتقديم طلب العفو الملكي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة منصة أبشر الالكترونية على الإنترنت.
- اضغط على خانة العفو الملكي الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- تأكد من ادخال البيانات صحيحة.
- ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- ثم اضغط على خانة ارسال الطلب.
- بعد تقديم الطلب يمكن للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بالضغط عل أيقونة “استعلام عن الطلب” الموجودة في القائمة الرئيسية.