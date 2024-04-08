“فيلم رعب” تعرف على أشهر قنوات الرعب والأكشن

أنتم الآن على موعد مع الإثارة والرعب، لو كنتم من أصحاب القلوب القوية ومحبي أفلام الرعب والأكشن، يبقى المقال ده يهمك، حيث سنقوم خلال الفقرات التالية وتحت عنوان فيلم رعب باستعراض أشهر قنوات الرعب والأكش على الأقمار الصناعية المختلفة وإتاحة الترددات الخاصة بها

الآن هيا نتعرف على أشهر قنوات الرعب والأكشن (فيلم رعب)

سنقدم لك بعض المعلومات العامة حول القنوات التي كانت متاحة على النايل سات وعرب سات حتى ذلك الوقت.

أشهر قنوات الرعب والأكشن على النايل سات

على النايل سات، كانت هناك العديد من القنوات المتخصصة في الأكشن والرعب، بعض القنوات الشهيرة في هذا المجال تشمل:

1. MBC Action: قناة عربية تابعة لمجموعة قنوات MBC، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الحصرية في فئة الأكشن.

2. Dubai Action: تعد قناة دبي الأولى المتخصصة في الأكشن والمغامرات، وتقدم مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية ذات الطابع الحماسي.

3. OSN Movies Action: تقدم OSN Movies Action مجموعة واسعة من الأفلام التي تندرج ضمن فئة الأكشن والمغامرات.

5. ART Aflam 1 و ART Aflam 2: تعتبر قناتي ART Aflam 1 و ART Aflam 2 من بين القنوات التي تعرض الأفلام العربية بمختلف الأنواع، بما في ذلك الأفلام ذات الطابع الحماسي والرعب.

قنوات الرعب والأكشن على عرب سات

بالنسبة لعرب سات، فقد كانت هناك أيضا مجموعة من القنوات المتخصصة في الأكشن والرعب، بعض القنوات الشهيرة على هذا القمر الصناعي تشمل:

1. FX Middle East: تعد قناة FX Middle East من بين القنوات الرائدة في عرض الأفلام والمسلسلات ذات الطابع الأكشن والدرامي.

2. Star Movies HD: تقدم Star Movies HD مجموعة متنوعة من الأفلام بما في ذلك الأفلام الحماسية والمثيرة.

3. Cinemachi Movies: قناة Cinemachi Movies تعرض الأفلام ذات الطابع الحماسي والرعب بالإضافة إلى أفلام أخرى من مختلف الأنواع.

4. FilmBox Arthouse: تعرض FilmBox Arthouse تشكيلة من الأفلام الفنية والرعب والإثارة.

موضوعات قد تهمك:-

تعرف على أهم فقرات وبرامج ونزل دلوقت تردد قناة إم بي ثري MBC 3 الجديد 2024.

توم وجيري يتحدان معا لمواجهة أكلة لحوم البشر.. تابع الفيديو وتعرف على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

“بن 10 وجامبول وسوبرمان وباتمان” وغيرهم الكثير حين تقوم بتنزيل تردد قناة كارتون نتورك الجديد 2024.