الأرصاد تحذر من منخفض جوي شديد البرود في السعودية يصاحبه أمطار غزيرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن منخفض جوي شديد البرودة في السعودية، يعد مركز الأرصاد هيئة حكومية سعودية مسؤولة عن رصد وتنبؤ الطقس في المملكة العربية السعودية، كما يقدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات، والتي منها: توقعات الطقس، والتحذيرات من الظواهر الجوية المتطرفة، وبيانات المناخ، وخدمات الاستشارات، ومن خلال الأسطر التالية نبين ما حذر منه مركز الأرصاد في الفترة الراهنة.

منخفض جوي شديد البرود في السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين 8 أبريل 2024، حيث جاء هذا البيان وفقًا لوكالة الأنباء السُّعُودية “واس”، هذا وقد توقع المركز أن تبدأ الأمطار الغزيرة في الهطول على الرياض في من اليوم مع التوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

هذا وقد حذر المركز الوطني للأرصاد من مخاطر السيول والفيضانات في بعض المناطق، ووجه نصيحته للمواطنين والمقيمين في الرياض بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

خريطة الأرصاد الجوية السعودية

أوضحت الأرصاد السعودية في بيان لها أن هطول الأمطار الغزيرة سيقتصر على بعض المدن في المملكة العربية السعودية والتي منها التالي:

الرياض العاصمة

الدرعية

رماح

كما بين المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار من المتوقع أنها ستستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم الإثنين 8 أبريل 2024.

تحذيرات الأرصاد الجوية اليوم

ووجهت هيئة الدفاع المدني السعودي نداءً للمواطنين والمقيمين في المناطق المتضررة من هطول الأمطار الغزيرة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات التالية: