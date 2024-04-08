“يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربال” أمثال مصرية شعبية

قصة المثل “يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربال” وهو و واحد من ألاف الامثال مصرية تعود إلى الثقافة الشعبية العربية والمصرية، ومن خلال المقال الحالي سنتعرف أكثر على قصة المثل وسببه ضمن سلسلة مقالات أمثال مصرية شعبية.

أمثال مصرية شعبية “يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربال”

هذا المثل مثل قديم يهتم بعد الثقة أبدا وخاصة ثقة المرأة بالرجل، وبالطبع فهو مفهوم وكلام خاطىء، فالرجل هو سند المرأة والمرأة هى حياة الرجل، وبالعودة الى المثل المصري الشعبي “يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربال” بتفسيره وتعريف مقصده فإنه يقصد به أنه لا يجب أن تثق أى امرأة برجل، وأن تلك الثقة تساوي ثقة من يضع المياه في الغربال، والغربال هو المنخل، وبالتالى المثل يعنى أن الرجال ليس لهم أمان ومن تثق بهم كمن تثق أن الماء لن ينسكب من المنخل.

في النهاية، فالمثل لا يعكس الدعم الاجتماعي والانتماء في حياة الإنسان، حيث يمكن أن يكون للحماية الجماعية تأثير كبير على شعور الفرد بالأمان والثقة في نفسه.

أمثلة شعبية مصرية وعربية أخرى

هناك العديد من الأمثلة الشعبية التي تعبر عن أهمية الدعم الاجتماعي والانتماء، إليك بعض الأمثلة:

“العصا في الحزمة ما تعصف” – هذا المثل يشير إلى أن الأشخاص الذين يتحدون ويعملون معًا يكونون أكثر قوة وفعالية مقارنةً بالأفراد الذين يعملون بمفردهم. “القرد في عين أمه غزال” – يعني هذا المثل أن الشخص الذي يحظى بدعم وتشجيع أسرته أو جماعته سيشعر بالثقة والقوة بغض النظر عن قدراته الفعلية.

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